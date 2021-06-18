Пережила справжній шок: під Харковом покупець з кулаками напав на продавчиню і потрощив магазин (відео)

Неадекватний покупець накинувся на жінку у присутності дітей.

У селищі Мала Рогань Харківської області неадекватний покупець напав на продавчиню. Він перетягнув її через прилавок, штовхнув і вдарив ногою.

Відео інциденту зафільмували камери спостереження у приміщенні магазину.

На кадрах видно, як чимось роздратований покупець накинувся на жінку-продавчиню. Він схопив її за руку і силою потягнув через морозильну камеру на середину приміщення, далі протянув її підлогою, а коли вона піднялася, вдарив ногою. Також покупець жбурляв у жінку товар та потрощив морозильну камеру. Все це відбувалося на очах у двох дітей.

"Це ситуація сталася у нас. Абсолютний неадекват. Перебуваючи в стані алкогольного або друго сп'яніння, напав на продавчиню, вимагаючи гроші. Тривожна кнопка була натиснута. Через 5 хвилин приїхала охорона і пов'язала його до приїзду поліцейських. Але за цей час він встиг побити продавця і розбити автомобіль, який стояв у дворі магазину", - повідомляють у соцмережі місцеві жителі.

Очевидці додають, що постраждала та власники магазину звернулися до поліції щодо тілесних ушкоджень жінки та потрощенного обладнання.

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