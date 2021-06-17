У Дніпрі Subaru з молоддю перекинувся і врізався в електроопору: постраждали чотири людини

Постраждалих довелося вирізати з деформованого авто рятувальникам.

У Дніпрі вночі 17 червня на вулиці Набережній Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода: там водій легковика не впорався з керуванням, вилетів на тротуар, перекинувся і врізався в електроопору. В результаті аварії постраждали дві людини.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

Як стало відомо, подія трапилася близько 00:30. Водій легкового автомобіля Subaru, попередньо, не впорався з керуванням, після чого вилетів на тротуар, перекинувся і врізався в електроопору. У момент події в авто перебували чотири людини.

В результаті ДТП легковик буквально перетворився на купу металу і деформувався. Конструкція авто затиснула водія і пасажирів. Щоб їх витягнути, на місце довелося викликати співробітників ДСНС області.

"За допомогою гідравлічного інструменту і маслостанции зрізали дах і передню панель приладів автомобіля. Постраждалих деблокували і передали співробітникам екстреної медичної допомоги", — підкреслили в пресслужбі ДСНС області.

В аварії постраждав 19-річний водій легковика. Його з діагнозом "закритий перелом двох ніг" госпіталізували в обласну лікарню ім. Мечникова. Ще одного постраждалого — 18-річного пасажира — госпіталізували в міську лікарню №16 з діагнозом "перелом стегна з двох сторін".

Відзначимо, що за даними видання "Інформатор", в аварії постраждали ще двоє пасажирів. Однак з авто вони вибралися самостійно.

На місці події працювали слідчі по ДТП. Встановлюються всі деталі події.

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