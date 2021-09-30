Перекинувся з човна і пішов на дно: у Дністрі водолази знайшли тіло рибалки

Перекинувся з човна і пішов на дно: у Дністрі водолази знайшли тіло рибалки

Чоловік загинув під час риболовлі.

Прикарпатські водолази у Дністрі знайшли тіло 56-річного рибалки, який на човні з ще одним чоловіком перекинувся у воду.

Про це повідомили на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Рятувальники виявили тіло чоловіка за 20 метрів від місця, де рибалка впав у воду.

Вночі, 30 вересня, поліцейські повідомили рятувальникам, що на річці Дністер в селі Луг Олешанської територіальної громади двоє чоловіків ловили рибу. Під час риболовлі човен перекинувся, а один із чоловіків не виплив.

Нагадаємо, у водосховищі під Харковом загинув чоловік. Він пішов рибалити і не повернувся.

А в Одесі під час огляду акваторії рятувальник поста "Монастирський" виявив порожній човен. Пізніше знайшли чоловіка.

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