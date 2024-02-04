Перекладачка на мову жестів, яка зворушила Мережу на Нацвідборі "Євробачення-2024", розповіла про роботу на конкурсі

Перекладачка на мову жестів Катерина Заботкіна, яка працювала в ефірі під час Нацвідбору "Євробачення-2024" зворушливо звернулася до українців прокоментувала свою роботу та розповіла, про особистий шлях до здійснення мрії.

Про це перекладачка Катерина Заботкіна розповіла в ефірі телемарафону.

Катерина також нагадала, що цтьогоріч Нацвідбір "Євробачення" вперше транслювався жестовою мовою.

"Я вважаю, це фантастично, тому що головна музична сцена України стає ще більш доступною для людей з порушеннями слуху. Нас запросили взяти участь: мене, як виконавицю пісень, Олю, як перекладачку розмовної частини. Це і призвело до результату, який ви бачили вчора", — розповіла перекладачка.

Катерина — виконавиця пісень, але, як вона сама сказала, не є перекладачем. Жестову мову вона почала вивчати самостійно. За словами виконавиці, коли вона зрозуміла, що жестовою мовою можна співати пісень, це її настільки надихнуло, що вона почала вивчати її вдома та репетирувати перед зеркалом.

Вона зауважила, що захопилася сурдоперекладом ще у 16 років і вивчала мову жестів по відеороликах.

"Маленькі кроки привели до здійснення великої мрії. Вчора в ефірі Національного відбору Євробачення-2024 я виконувала пісні жестовою мовою", — зазначила дівчина.

З її слів, вона давно мріяла перекладати пісні Євробачення мовою жестів, втім два роки тому це здавалося нездійсненним.

"Ще два роки тому ця мрія здавалась абсолютно космічною, майже нездійсненною. Нацвідбір тоді ніхто не перекладав, це було відсутнє, як опція, а у світі жестової мови я — самоучка", — написала Катерина.

Вона додала, що перші її рухи були дуже невпевненими, руки були зовсім не підготовлені до цього, але пристрасть до жестової мови настільки мотивувала, що вона дійшла до виконання пісень, перших відео, перших концертів.

"Минуло майже 10 років. І ось вчора на студії, де відбувалася трансляція Нацвідбору, я дивилась на маленький екранчик на режисерському моніторі, і бачила себе", — додала Заботкіна.

Дівчина сказала, що переклад Нацвідбору на Євробачення для неї велика честь.

"Роками українську культуру знищували — її забороняли, за неї карали, прищеплювали комплекс меншовартості, робили все, щоб ми не могли змоги оцінити, наскільки неймовірна наша українська творчість. Зараз в Україні велика кількість надзвичайних і талановитих артистів, які пишуть українську музику в абсолютно різних стилях. Знайомити нечуючих людей з цією частиною нашої культури — музикою — надважливо. Як і бути всім разом у прийнятті цих всеукраїнських творчих рішень щодо вибору кандидата", — зазначила Катя вже на сторінці в соцмережі.

Вона подякувала українцям за підтримку, коментарі, репости та меми.

"Дякую Євробачення Україна за можливість здійснити свою мрію і популяризувати жестову мову. За можливість показувати власний погляд на пісні. Турбота у жестах. Памʼятайте", — додала дівчина.

Нагадаємо, 4 лютого, стане відомо, хто поїде на "Євробачення-2024" від України. Основна конкурсна частина, де виступили всі 11 фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024", відбулася напередодні.

Під час голосування у застосунку "Дія" багато користувачів зіткнулися з труднощами. Так, система оголосила про збій. Тому 3 лютого дізнатися ім'я переможця не вдалося, але голосування було продовжено до 4 лютого включно.

Читайте також: