"Переконаний на 99%": Лубінець зробив заяву щодо обставин збиття Іл-76

Росіяни заявили, що на борту Іл-76, який розбився над Бєлгородом, були українські полонені.

Слід встановити, чи повідомила РФ Міжнародний комітет Червоного Хреста про перевезення військовополонених літаком. Відповідний запит українська сторона вже надіслала до МКЧХ.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець.

Є сумніви, що РФ бодай когось попереджала

За словами омбудсмана, коли проводиться транспортування, переміщення військовополонених, зміна їх місця утримання, сторона зобов'язана інформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Я тому і звернувся офіційно, хочу отримати офіційну відповідь від МКЧХ, що Російська Федерація повідомляла про те, що вони будуть перевозити в той чи інший спосіб українських військовополонених в цей день. Я на 99 відсотків переконаний, що нікого вони не інформували, бо вони ніколи це не роблять, як і порушують інші норми Женевської конвенції", – каже Лубінець.

Українська сторона досі так і не отримала офіційних списків полонених. Що ж до переліку російської пропагандистки Маргарити Симоньян, то там є багато неточностей. Омбудсман наголосив: жоден офіційний орган країни-терористки не оприлюднив жодної інформації, не надав жодного прізвища.

"І ці списки спеціально, на мій погляд, були вкинуті через інформаційні канали пропагандистів Російської Федерації. Тому юридично в нас ніяких списків немає. Щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує Російська Федерація, ми встановили, що там є дуже багато неспівпадінь і неточностей", – резюмував він.

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області впав російський транспортний літак Іл-76. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець не може підтвердити, що на борту були українські військовополонені, про що заявило Міноборони РФ.

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