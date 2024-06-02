Переконливі кадри: ЗСУ дронами ліквідували окупантів на Харківщині (відео)

На відео люди можуть побачити, як працюють їхні донати.
Наш підрозділ Wild Division потужно винищив російських окупантів на Харківщині дронами "Дикі шершні". Так, бійці встановили на дрони потужну вибухівку і ліквідували багато ворогів, які прийшли на українську землю.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Дякуємо за роботу! Захоплюємось. Збираємо захисникам нову партію дронів. Долучайтесь донатом!", – написав він.
Нагадаємо, втрати Росії у війні в Україні за добу становлять 1080 окупантів. ЗСУ також знищили 25 танків і 49 артилерійських систем
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