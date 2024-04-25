Переконував, що "так можна заробити": у Києві екстренер змусив дитину займатись сексом за гроші

У Києві до 12 років позбавлення волі засудили екстренера, який показував двом малолітнім дівчатам порнографічні відео, оголювався перед ними, змусив дітей фотографуватись голяка. Крім того, одну із дівчат дорослий чоловік примусив займатись проституцією.

Про це йдеться у вироку Печерського районного суду м. Києва від 19 квітня 2024 року.

У чому підозрюють екстренера з Києва: моторошні подробиці

За даними суду, житель Києва від кінця 2019 до весни 2020 року розбещував двох малолітніх подруг. Він запрошував їх до себе, змушував вживати алкоголь та наркотики. Також чоловік показував дітям порнографію. Іноді це були дуже збочені кадри, як-от: зоофілія.

У матеріалах суду вказано, чоловік переконував дівчат, що "вчиняти такі сексуальні дії в їх віці це - нормальна поведінка та вести із ним відверті розмови сексуального характеру, також, прийнятне для їхнього віку". Далі чоловік роздягався перед потерпілими, фотографував їх оголеними. Одну із дівчат підсудний навіть переконав займатись сексом за гроші.

Що сказав підозрюваний

На суді підозрюваний провину заперечив. Він заявив, що знайомий лише з однією дівчинкою, оскільки раніше був її тренером, а іншу він не знав.

Потерпіла дитина розповіла подробиці моторошного вчинку чоловіка

Одна із потерпілих розповіла, що вона з подругою зустріли чоловіка в супермаркеті, де він купив їм цигарки та алкоголь. Згодом вони з подругою почали ходити в гості до підсудного. Загалом вони бували у його квартирі більше 20 разів. Там він говорив із ними на сексуальні теми та пропонував цигарки і алкоголь. Чоловік фотографував її оголеною та опублікував це на одному із сайтів, "щоб вона розводила хлопців на гроші".

"У обвинуваченого були її оголені фотографії, він її фотографував коли вона милась у нього у ванній, він зайшов до ванної кімнати та знімав її в оголеному вигляді та знімав її на відео. Обвинувачений зводив її з чоловіками, і вона їздила на зустріч за грошові кошти з цими чоловіками. З одним чоловіком був оральний секс за гроші. З обвинуваченим у неї також за гроші був оральний секс", - йдеться у свідченні дитини.

Свідчення потерпілої

Мати іншої дитини відмовилась від свідчень у суді, оскільки дівчинка отримала психологічну травму та вже давно мешкає за кордоном. Вона просила суворо покарати підсудного.

На суді виступив чоловік, якому дитину переконали надати секс-послуги

На суді також виступив чоловік, у якого були інтимні стосунки з дитиною. Він заявив, що нібито нічого не знав про її вік, з дівчинкою познайомився на сайті та після орального сексу заплатив її 1000 грн.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301, ч. 4 ст. 301, ч. 5 ст. 301, ч. 3 ст. 303 КК України (в редакції на момент вчинення кримінальних правопорушень).

Його засудили до 12 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади в закладах освіти та займатися тренерською діяльністю на строк на 3 роки та з конфіскацією майна, що належить на праві власності обвинуваченому.

Також його внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Вирок суду

Нагадаємо, у Черкасах чоловік заманив 14-річну дівчину до кафе та пропонував "купити її цноту".

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