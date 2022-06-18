Перекручені слова Джонсона та маніпуляція про зброю: які фейки поширювали окупанти 18 червня

Перекручені слова Джонсона та маніпуляція про зброю: які фейки поширювали окупанти 18 червня

Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував факти дезінформації, фейків та маніпуляцій, які протягом 18 червня поширювали російські окупанти.

Зокрема, російські засоби масової пропаганди перекрутили слова прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона про "втому від українського питання".

Про це ЦПД повідомив у Мережі.

Маніпуляція

Джонсона заявив: "коли настане втома від українського питання, дуже важливо показати, що ми з ними надовго... Україна може перемогти і переможе". Проте російська пропаганда своєрідно "процитувала" слова прем’єра Британії, повідомивши: "у світі з’являється втома від теми України".

Маніпуляція

Російський віце-прем’єр Юрій Борисов заявив: "передавання Україні радянської та російської військової техніки є порушенням міжнародних зобов’язань... (оскільки – ред.) постачання зброї передбачає заборону на її передавання, тому рф знищуватиме техніку ще до її потрапляння на поле бою".

Дезінформація

Російський посол у США Анатолій Антонов зробив таку брехливу заяву: "українська криза стала наслідком занепаду американоцентричної моделі світового порядку та крахом спроб США нав’язати лідерство всім державам. Наразі негативні наслідки цього поширюються по всьому світу".

Нагадаємо, напередодні президент РФ Володимир Путін відзначився пропагандистською заявою у своєму стилі про те, що США, "проголосивши перемогу в холодній війні, оголосили себе посланцями Господа на Землі".

У Дніпрі засудили пропагандиста, який закликав українців здатися рашистам

Читайте також: