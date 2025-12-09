Перекрито рух від мосту Метро: в Києві сталася масштабна ДТП

ДТП / © Поліція Києва

В Києві на Броварському проспекті вранці сталася серйозна ДТП, унаслідок якої травмувалися п’ятеро людей. Аварія трапилася 9 грудня близько 7:20.

Про це повідомила поліція Києва.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi втратив контроль над кермуванням та зіткнувся з відбійником. Постраждали п’ятеро осіб, їхній стан уточнюють медики.

«На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються», — йдеться в повідомленні.

Через аварію рух транспорту перекрили в обох напрямках від мосту Метро.

