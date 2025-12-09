- Дата публікації
Перекрито рух від мосту Метро: в Києві сталася масштабна ДТП
Водій Audi в’їхав у відбійник, рух перекрито від мосту Метро.
В Києві на Броварському проспекті вранці сталася серйозна ДТП, унаслідок якої травмувалися п’ятеро людей. Аварія трапилася 9 грудня близько 7:20.
Про це повідомила поліція Києва.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi втратив контроль над кермуванням та зіткнувся з відбійником. Постраждали п’ятеро осіб, їхній стан уточнюють медики.
«На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються», — йдеться в повідомленні.
Через аварію рух транспорту перекрили в обох напрямках від мосту Метро.
Нагадаємо, нещодавно в Чернігівській області сталася смертельна ДТП — зіткнулися комбайн та автівка.