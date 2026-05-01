Перекриття доріг представниками ТЦК: у Міноборони пояснили, за яких умов це законно

Прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що воєнний стан іноді вимагає обмеження прав і свобод громадян.

Про це вона сказала у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Відповідаючи на запитання депутатів, Свириденко визнала проблеми під час мобілізації та підтвердила, що не всі представники ТЦК забезпечені бодикамерами.

Своєю чергою заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що «практично у кожного ТЦК є певна кількість бодикамер, але вона не забезпечує усіх працівників».

«Однак у кожній групі оповіщення є бодикамера», — сказав посадовець.

Зазначимо, що бодикамери з’явилися у груп оповіщення, щоб забезпечити прозорість діяльності. Обов’язок носити їх з’явився торік від вересня, але передбачалося, що камерою мають забезпечити кожного співробітника ТЦК.

Іван Гаврилюк також повідомив, що рішення про зупинку руху на одній зі смуг дороги для проведення оповіщення ухвалюють місцеві ради оборони. Він зазначив, що без постанови місцевих Рад оборони перекриття доріг працівниками ТЦК є незаконним.

Він додав, що Міноборони проводить систему реформу ТЦК з залученням суспільства і військових частин.

«Для того, щоб провести зміну підходів до мобілізації, оповіщення і проведення цих заходів», — сказав заступник міністра.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що потрібно зробити, щоб зняти напруженість довкола ТЦК. На його думку, головним інструментом заохочення людей до служби має стати фінансова мотивація.

