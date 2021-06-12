Перелом ключиці і трепанація черепа: у лікарні Дніпра рятують 3-річну дівчинку, яку побила матір

Дівчинку з множинними травмами доправили до лікарні Дніпра.

У селі Шульговка Дніпропетровської області мати жорстоко побила свою 3-річну дочку. Дитину з множинними травмами госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

Про це повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, подія сталася 10 червня. До обласної дитячої лікарні доправили дівчинку у важкому стані. У неї медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травма тіла, множинні удари і гематоми тулуба рук і ніг.

Дитину терміново прооперували - була проведена трепанація черепа. Також у дівчинки виявили перелом ключиці.

Нагадаємо, що Дніпропетровській області Межівський районний суд виніс вирок жінці, яка до смерті побила свого 4-річного сина. Жінка проведе за ґратами 9 років.

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