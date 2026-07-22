Переламали руку та ногу та відправили до ТЦК: Лубінець відреагував на новий випадок "бусифікації"

Перелом / © Дмитро Лубінець

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Офіс омбудсмана ініціював розслідування інциденту в Івано-Франківську. За словами заявника, під час мобілізаційних заходів до нього застосували фізичну силу.

Про випадок Дмитро Лубінець повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

За його словами, до Офісу омбудсмана звернувся чоловік, який стверджує, що під час проведення мобілізаційних заходів двоє працівників поліції застосували до нього фізичну силу.

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Заявник стверджує, що правоохоронці не представилися та не пояснили причин своїх дій. Унаслідок інциденту, за словами чоловіка, він отримав закритий перелом правої ноги та перелом лівої руки.

Як зазначає Лубінець, найбільше занепокоєння викликає те, що, попри очевидні травми та прохання викликати швидку медичну допомогу, чоловіка, за його словами, доправили до одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківська.

Омбудсман повідомив, що через зазнані травми заявник не міг самостійно пересуватися, випав з автомобіля та близько 15 хвилин лежав на бруківці.

За словами чоловіка, замість надання допомоги він почув звинувачення у симуляції.

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Що повідомив Лубінець

Уповноважений Верховної Ради також заявив, що після звернення чоловіка його заява спочатку не була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За словами Лубінця, після втручання Офісу омбудсмана представник у місцях несвободи направив повідомлення про можливе кримінальне правопорушення.

У результаті прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо це супроводжувалося насильством або спричинило тяжкі наслідки.

Лубінець наголосив, що цей випадок, на його думку, виходить за межі окремого інциденту.

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Він заявив, що практика насильницьких методів під час мобілізаційних заходів потребує принципової правової оцінки, а відповідальність має бути не лише для окремих виконавців, а й у разі виявлення системних порушень.

«Це потрібно негайно припиняти. Не лише розслідувати окремі випадки, а й дати принципову оцінку тим рішенням і підходам, які запустили цей механізм і дозволили йому укорінитися», — наголосив Лубінець.

Наразі триває досудове розслідування. Обставини інциденту та достовірність викладених заявником фактів мають бути встановлені правоохоронними органами в межах кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець розкрив приголомшливі факти катувань і приховування смертей мобілізованих у приміщеннях ТЦК.

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