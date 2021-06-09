Переламані ребра та тяжкі травми: у Хмельницькій області син закатував матір

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

У м. Дунаївці Хмельницької області у вівторок, 8 червня, 42-річний син побив до смерті 63-річну жінку. Підозрюваного уже затримали.

Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

У поліції повідомили, що до правоохоронців зателефонував син покійної та повідомив, що знайшов тіло своєї матері. Під час розтину правоохоронці встановили, що у жінки переламані ребра та тяжкі травми. Це і стало причиною її смерті.

Згодом слідство встановило, що зранку між покійною та її сином сталась сварка. Тоді чоловік жорстоко побив матір та пішов з дому. Жінка від отриманих травм померла.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернопільській області вітчим сильно побив 4-річного пасинка.

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