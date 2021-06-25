Переламане все тіло: в Дніпрі лікарі повернули до життя чоловіка, якого збив потяг

Переламане все тіло: в Дніпрі лікарі повернули до життя чоловіка, якого збив потяг

Потерпілий вісім днів перебував у комі.

У Дніпрі поліцейські по фрагментах одягу відновили ім'я чоловіка, який потрапив під потяг. 32-річний Ростислав вісім днів знаходився в комі і тільки зараз почав реагувати на слова лікарів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Генеральний директор лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

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За словами медика, в лікарню чоловік потрапив як невідомий. У нього діагностували множинні переломи кісток голови, лицьового черепа, восьми ребер, таза, рук і ніг. Крім того, у пацієнта розірвана діафрагма.

"Після шести операцій відкрив очі і морганням встановив людський зв'язок з лікуючим лікарем. Він щоранку вводить поживну суміш пацієнтові, призначає ліки для збереження життя. Коли запитують про дружину і дітей, у Ростислава течуть сльози. Ему їх дуже бракує", — написав на сторінці в соцмережі Сергій Риженко.

Він також підкреслив, що через руки лікаря, який лікує Ростислава, тільки в 2021 році пройшло більше 20 пацієнтів без імені.

Нагадай, що в Дніпрі лікарі врятували хворого на коронавірус чоловіка, в якого були на 100% пошкоджені легені.

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