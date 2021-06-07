Перелазила з одного балкона на інший: у Краматорську жінка розбилася, упавши з 6 поверху

Жінку у квартирі зачинив співмешканець.

У Краматорську Донецької області з балкона шостого поверху впала жінка. Від отриманих травм потерпіла померла.

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Про це повідомили в пресслужбі Краматорського районного управління поліції.



Як з'ясувалося, інцидент стався в одній з багатоповерхівок в районі Станкостроя. Попередньо, 41-річна місцева мешканка намагалася перелізти з одного балкона на інший. В якийсь момент жінка зірвалася і впала з висоти шостого поверху. Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні.



“За словами співмешканця загиблої, напередодні, під час вживання спиртних напоїв, між ним і жінкою виникла сварка. Аби остання не пішла, чоловік зачинив двері у квартиру та залишився сам на кухні надалі розпивати спиртне. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події та свідків”, — зазначили в пресслужбі Краматорського районного управління поліції.



За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 з поміткою “Нещасний випадок”. Тривають досудові розгляди.

Нагадаємо, у Донецькій області трирічний хлопчик сперся на москітну сітку і випав з вікна п’ятого поверху.

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