Перелік евакуаційних поїздів на 11 квітня 2022 року: по Україні та міжнародні

Перелік евакуаційних поїздів на 11 квітня 2022 року: по Україні та міжнародні

Для всіх охочих виїхати за кордон чи переїхати в інший регіон України "Укрзалізниця" все ще пускає евакуаційні поїзди. Читайте в матеріалі ТСН.ua про евакуаційні рейси на 11 квітня 2022 року.

В "Укрзалізниці" оприлюднили перелік евакуаційних поїздів на 11 квітня 2022 року.

Евакуаційні поїзди по станції Київ

02:50 – 21/22 Трускавець – Харків-Пас

03:42 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ

05:38 138/137 Лозова – Хмельницький

05:40 142/141 Львів – Лозова

08:00 722 Київ-Пас – Харків-Пас

08:30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

11:46 45/46 Ужгород – Лозова

12:17 885 Київ-Пас – Рівне

13:09 142/141 Лозова – Львів

14:07 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:07 749/750 Київ-Пас – Відень

14:25 769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

15:02 55/56 Київ-Пас – Рахів

15:17 867 Київ-Пас – Гречани

17:09 13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 67/68 Київ-Пас – Варшава

19:13 909/910 Київ-Пас – Хелм

19:48 95/96 Київ-Пас – Рахів

20:05 29/30 Київ-Пас – Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас – Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг

21:54 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас

22:22 7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:27 46/45 Лозова – Ужгород

22:37 91/92 Київ-Пас – Львів

23:18 138/137 Хмельницький – Лозова

23:46 771/772 Київ-Пас – Хмельницький

23:59 139/140 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

Евакуаційні поїзди по станції Вінниця

00:23 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

02:33 771/772 Київ-Пас – Хмельницький

03:16 78/77 Вінниця – Одеса-Головна

03:52 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

04:31 81/82 Ужгород – Київ-Пас

04:32 50/49 Трускавець – Київ-Пас

06:42 769/770 Кам’янець-Подільський – Київ-Пас

07:53 715/716 Пшемисль – Київ-Пас

11:25 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

16:39 771/772 Хмельницький – Київ-Пас

17:15 769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

17:43 85/86 Львів – Запоріжжя-1

21:45 81/82 Київ-Пас – Ужгород

23:14 49/50 Київ-Пас – Трускавець

Евакуаційні поїзди по станції Харків

07:50 138/137 Хмельницький – Лозова

08:30 753 Харків-Пас – Львів

10:05 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас

11:00 741 Харків-Пас -Львів

11:30 209/210 Харків-Пас – Івано-Франківськ

12:06 46/45 Лозова – Ужгород

13:05 723 Харків-Пас – Київ-Пас

14:58 17/18 Полтава Півд. – Ім. Т.Шевченка

19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро

21:08 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ

21:26 138/137 Лозова – Хмельницький

21:43 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна

22:10 45/46 Ужгород – Лозова

Евакуаційні поїзди по станції Полтава

Полтава Південна:

07:27 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас

10:41 16/15 Львів – Харків-Пас

14:15 149/150 Знам’янка – Чернівці

17:41 17/18 Полтава Півд. – Ім. Т.Шевченка

23:42 8/7 Харків-Пас Одеса-Головна

Полтава Київська:

03:11 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас

09:32 111/112 Львів – Харків-Пас

12:54 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас

23:20 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ

Евакуаційні поїзди по станції Одеса

14:15 26/25 Одеса-Головна – Рахів

17:14 92/91 Одеса-Головна – Лозова

18:22 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород

21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів

22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас

Евакуаційні поїзди по станції Дніпро

04:12 92/91 Одеса-Головна – Лозова

05:00 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

05:57 85/86 Львів – Запоріжжя-1

05:57 87/88 Ковель – Запоріжжя-1

06:23 796/795 Дніпро – Лозова

09:27 3/4 Львів – Запоріжжя-1

10:30 901/902 Дніпро – Хелм

14:26 41/42 Дніпро – Трускавець

16:39 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ

17:00 797 Дніпро – Львів

19:10 54/53 Дніпро – Одеса-Головна

23:26 38/37 Запоріжжя-1 – Кам’янське-Пасажирська

Евакуаційні поїзди по станції Запоріжжя

12:20 120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ

21:38 38/37 Запоріжжя-1 – Кам ́янське-Пасажирська

Міжнародні евакуаційні поїзди

Польща

08:30 – 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава

19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм

18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

17:02 – 814/813 Львів – Хелм

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм

Угорщина

02:46 – 32519 Чоп – Захонь

04:48 – 32539 Чоп – Захонь

07:40 – 32529 Чоп Захонь

09:43 – 32517 Чоп – Захонь

12:30 – 33 Мукачеве – Будапешт

15:30 – 32513 Чоп – Захонь

16:30 – 32521 Мукачеве – Будапешт

19:43 – 32523 Чоп – Захонь

21:47 – 32511 Чоп – Захонь

Словаччина

11:35 – 8861 Чоп – Кошице

16:50 – 961 Чоп – Кошице

Австрія

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень

Додаткові евакуаційні поїзди по Україні

Упродовж дня "Укрзалізниця" буде призначати додаткові евакуаційні рейси в залежності від пасажиропотоку. Наразі були анонсовані такі поїзди:

Покровськ:

10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль

14:00 – 241/242 Покровськ – Львів

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці

Львів:

14:00 – 241/242 Львів – Дніпро

22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд

Інші: