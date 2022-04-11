Перелік евакуаційних поїздів на 11 квітня 2022 року: по Україні та міжнародні

Для всіх охочих виїхати за кордон чи переїхати в інший регіон України "Укрзалізниця" все ще пускає евакуаційні поїзди. Читайте в матеріалі ТСН.ua про евакуаційні рейси на 11 квітня 2022 року.
В "Укрзалізниці" оприлюднили перелік евакуаційних поїздів на 11 квітня 2022 року.
Евакуаційні поїзди по станції Київ
- 02:50 – 21/22 Трускавець – Харків-Пас
- 03:42 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ
- 05:38 138/137 Лозова – Хмельницький
- 05:40 142/141 Львів – Лозова
- 08:00 722 Київ-Пас – Харків-Пас
- 08:30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
- 11:46 45/46 Ужгород – Лозова
- 12:17 885 Київ-Пас – Рівне
- 13:09 142/141 Лозова – Львів
- 14:07 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 14:07 749/750 Київ-Пас – Відень
- 14:25 769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
- 15:02 55/56 Київ-Пас – Рахів
- 15:17 867 Київ-Пас – Гречани
- 17:09 13/14 Київ-Пас – Солотвино
- 17:42 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
- 17:42 792/791 Київ-Пас – Кременчук
- 18:30 81/82 Київ-Пас – Ужгород
- 19:06 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 19:13 67/68 Київ-Пас – Варшава
- 19:13 909/910 Київ-Пас – Хелм
- 19:48 95/96 Київ-Пас – Рахів
- 20:05 29/30 Київ-Пас – Ужгород
- 20:12 49/50 Київ-Пас – Трускавець
- 20:21 57/59 Київ-Пас – Ворохта
- 20:21 60/58 Київ-Пас – Чоп
- 21:07 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 21:15 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
- 21:22 97/98 Київ-Пас – Ковель
- 21:28 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг
- 21:54 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас
- 22:22 7/8 Київ-Пас – Чернівці
- 22:27 46/45 Лозова – Ужгород
- 22:37 91/92 Київ-Пас – Львів
- 23:18 138/137 Хмельницький – Лозова
- 23:46 771/772 Київ-Пас – Хмельницький
- 23:59 139/140 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
Евакуаційні поїзди по станції Вінниця
- 00:23 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
- 02:33 771/772 Київ-Пас – Хмельницький
- 03:16 78/77 Вінниця – Одеса-Головна
- 03:52 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 04:31 81/82 Ужгород – Київ-Пас
- 04:32 50/49 Трускавець – Київ-Пас
- 06:42 769/770 Кам’янець-Подільський – Київ-Пас
- 07:53 715/716 Пшемисль – Київ-Пас
- 11:25 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
- 16:39 771/772 Хмельницький – Київ-Пас
- 17:15 769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
- 17:43 85/86 Львів – Запоріжжя-1
- 21:45 81/82 Київ-Пас – Ужгород
- 23:14 49/50 Київ-Пас – Трускавець
Евакуаційні поїзди по станції Харків
- 07:50 138/137 Хмельницький – Лозова
- 08:30 753 Харків-Пас – Львів
- 10:05 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас
- 11:00 741 Харків-Пас -Львів
- 11:30 209/210 Харків-Пас – Івано-Франківськ
- 12:06 46/45 Лозова – Ужгород
- 13:05 723 Харків-Пас – Київ-Пас
- 14:58 17/18 Полтава Півд. – Ім. Т.Шевченка
- 19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро
- 21:08 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ
- 21:26 138/137 Лозова – Хмельницький
- 21:43 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна
- 22:10 45/46 Ужгород – Лозова
Евакуаційні поїзди по станції Полтава
Полтава Південна:
- 07:27 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас
- 10:41 16/15 Львів – Харків-Пас
- 14:15 149/150 Знам’янка – Чернівці
- 17:41 17/18 Полтава Півд. – Ім. Т.Шевченка
- 23:42 8/7 Харків-Пас Одеса-Головна
Полтава Київська:
- 03:11 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас
- 09:32 111/112 Львів – Харків-Пас
- 12:54 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас
- 23:20 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ
Евакуаційні поїзди по станції Одеса
- 14:15 26/25 Одеса-Головна – Рахів
- 17:14 92/91 Одеса-Головна – Лозова
- 18:22 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
- 18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород
- 21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів
- 22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 22:25 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас
Евакуаційні поїзди по станції Дніпро
- 04:12 92/91 Одеса-Головна – Лозова
- 05:00 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 05:57 85/86 Львів – Запоріжжя-1
- 05:57 87/88 Ковель – Запоріжжя-1
- 06:23 796/795 Дніпро – Лозова
- 09:27 3/4 Львів – Запоріжжя-1
- 10:30 901/902 Дніпро – Хелм
- 14:26 41/42 Дніпро – Трускавець
- 16:39 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ
- 17:00 797 Дніпро – Львів
- 19:10 54/53 Дніпро – Одеса-Головна
- 23:26 38/37 Запоріжжя-1 – Кам’янське-Пасажирська
Евакуаційні поїзди по станції Запоріжжя
- 12:20 120/119 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:45 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ
- 21:38 38/37 Запоріжжя-1 – Кам ́янське-Пасажирська
Міжнародні евакуаційні поїзди
Польща
- 08:30 – 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
- 19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава
- 19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм
- 18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм
Угорщина
- 02:46 – 32519 Чоп – Захонь
- 04:48 – 32539 Чоп – Захонь
- 07:40 – 32529 Чоп Захонь
- 09:43 – 32517 Чоп – Захонь
- 12:30 – 33 Мукачеве – Будапешт
- 15:30 – 32513 Чоп – Захонь
- 16:30 – 32521 Мукачеве – Будапешт
- 19:43 – 32523 Чоп – Захонь
- 21:47 – 32511 Чоп – Захонь
Словаччина
- 11:35 – 8861 Чоп – Кошице
- 16:50 – 961 Чоп – Кошице
Австрія
- 14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень
Додаткові евакуаційні поїзди по Україні
Упродовж дня "Укрзалізниця" буде призначати додаткові евакуаційні рейси в залежності від пасажиропотоку. Наразі були анонсовані такі поїзди:
Покровськ:
- 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль
14:00 – 241/242 Покровськ – Львів
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці
Львів:
- 14:00 – 241/242 Львів – Дніпро
- 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд
Інші:
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро
- 11:20 – 274/273 Слов’янськ – Львів
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро