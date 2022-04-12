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Перелік евакуаційних поїздів на 12 квітня 2022 року: по Україні та міжнародні

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Перелік евакуаційних поїздів на 12 квітня 2022 року: по Україні та міжнародні

Перелік евакуаційних поїздів на 12 квітня 2022 року

Для всіх охочих виїхати за кордон чи переїхати в інший регіон України "Укрзалізниця" все ще пускає евакуаційні поїзди. Читайте в матеріалі ТСН.ua про евакуаційні рейси на 12 квітня 2022 року.

В "Укрзалізниці" оприлюднили перелік евакуаційних поїздів на 12 квітня 2022 року.

Евакуаційні поїзди по станції Київ

  • 02:00 – 111/112 Харків-Пас – Львів
  • 03:11 – 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас
  • 04:02 – 21/22 Харків-Пас – Трускавець
  • 04:10 – 142/141 Львів – Лозова
  • 05:19 – 138/137 Хмельницький – Лозова
  • 05:38 – 138/137 Лозова – Хмельницький
  • 06:40 – 60/58 Чоп – Київ-Пас
  • 08:00 – 722 Київ-Пас – Харків-Пас
  • 08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
  • 08:54 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас
  • 12:06 – 45/46 Ужгород – Лозова
  • 12:17 – 885 Київ-Пас – Рівне
  • 14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 14:07 – 749/75Київ-Пас – Відень
  • 14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський
  • 15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів
  • 15:05 – 142/141 Лозова – Львів
  • 15:17 – 867 Київ-Пас – Гречани
  • 17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвино
  • 17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
  • 17:42 – 792/799Київ-Пас – Кременчук
  • 18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород
  • 18:45 – 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас
  • 19:06 – 44/46 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава
  • 19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм
  • 19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів
  • 20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород
  • 20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець
  • 20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта
  • 20:21 – 60/56 Київ-Пас – Чоп
  • 21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 21:22 – 97/98 Київ-Пас- Ковель
  • 21:28 – 76/76 Київ-Пас – Кривий Ріг
  • 22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці
  • 22:27 – 46/46 Лозова – Ужгород
  • 22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів
  • 23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Евакуаційні поїзди по станції Вінниця

  • 00:28 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 00:58 78/77 Рівне – Ковель
  • 02:35 771/772 Київ-Пас – Хмельницький
  • 03:42 57/59 Ворохта – Київ-Пас
  • 03:42 60/58 Чоп – Київ-Пас
  • 03:54 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
  • 04:31 81/82 Ужгород – Київ-Пас
  • 04:42 50/49 Трускавець – Київ-Пас
  • 05:46 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль
  • 06:03 56/55 Рахів – Київ-Пас
  • 06:47 769/770 Кам’янець- Подільський – Київ-Пас
  • 07:53 715/716 Пшемисль – Київ-Пас
  • 09:16 138/137 Лозова – Хмельницький
  • 11:25 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
  • 16:41 771/772 Хмельницький – Київ-Пас
  • 17:20 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський
  • 18:07 55/56 Київ-Пас – Рахів
  • 19:42 138/137 Хмельницький – Лозова
  • 21:45 81/82 Київ-Пас – Ужгород
  • 23:17 49/50 Київ-Пас – Трускавець
  • 23:26 57/59 Київ-Пас – Ворохта
  • 23:26 60/58 – Київ-Пас – Чоп

Евакуаційні поїзди по станції Харків

  • 08:30 753 Харків-Пас – Львів
  • 10:05 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас
  • 11:00 741 Харків-Пас – Львів
  • 11:30 229/230 Харків-Пас – Ужгород
  • 12:06 46/46 Лозова – Ужгород
  • 13:05 723 Харків-Пас – Київ-Пас
  • 14:58 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ
  • 16:13 111/112 Харків-Пас – Львів
  • 19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро
  • 20:15 21/22 Харків-Пас – Трускавець
  • 21:26 138/137 Лозова – Хмельницький
  • 21:43 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна
  • 22:40 45/46 Ужгород – Лозова

Евакуаційні поїзди по станції Полтава

Полтава Південна:

  • 00:02 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна
  • 07:47 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас
  • 10:41 17/18 Львів – Харків-Пас
  • 14:15 149/150 Знам’янка – Львів
  • 17:41 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ

Полтава Київська:

  • 00:04 138/137 Лозова – Хмельницький
  • 03:11 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас
  • 05:19 138/137 Хмельницький – Лозова
  • 08:54 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас
  • 12:54 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас
  • 19:25 111/112 Харків-Пас – Львів

Евакуаційні поїзди по станції Одеса

  • 14:15 26/25 Одеса-Головна – Рахів
  • 18:13 78/77 Рівне – Ковель
  • 18:22 35/36Одеса-Головна – Пшемисль
  • 18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород
  • 20:49 136/135 Хмельницький – Чернівці
  • 21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів
  • 21:56 54/53 Одеса-Головна – Дніпро
  • 21:56 564/563 Одеса-Головна – Кривий Ріг
  • 22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
  • 22:25 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас
  • 22:32 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
  • 23:28 117/118 Одеса-Головна – Ізмаїл

Евакуаційні поїзди по станції Дніпро

  • 05:00 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 06:23 796/795 Дніпро – Лозова
  • 09:27 5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя-1
  • 10:30 901/902 Дніпро – Хелм
  • 14:26 41/42 Дніпро – Трускавець
  • 16:39 4/3 Запоріжжя-1 – Львів
  • 17:00 236/235 Покровськ – Чернівці
  • 17:00 797 Дніпро – Львів
  • 17:30 232/231 Дніпро – Львів
  • 18:09 86/86 Запоріжжя-1 – Тернопіль
  • 18:09 88/87 Козятин – Ковель
  • 20:00 234/233 Покровськ – Чоп
  • 21:57 92/96 Лозова – П’ятихатки
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 – Кам’янське- Пасажирська

Евакуаційні поїзди по станції Запоріжжя

  • 12:20 120/119 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:45 4/3 Запоріжжя-1 – Львів
  • 16:05 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль
  • 16:05 88/87 Козятин – Ковель
  • 21:38 38/37 Запоріжжя-1 – Кам’янське- Пасажирська

Міжнародні евакуаційні поїзди

Польща

  • 08:30 – 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
  • 19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава
  • 19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм
  • 18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
  • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм

Угорщина

  • 02:46 – 32519 Чоп – Захонь
  • 04:48 – 32539 Чоп – Захонь
  • 07:40 – 32529 Чоп Захонь
  • 09:43 – 32517 Чоп – Захонь
  • 12:30 – 33 Мукачеве – Будапешт
  • 15:30 – 32513 Чоп – Захонь
  • 16:30 – 32521 Мукачеве – Будапешт
  • 19:43 – 32523 Чоп – Захонь
  • 21:47 – 32511 Чоп – Захонь

Словаччина

  • 11:35 – 8861 Чоп – Кошице
  • 16:50 – 961 Чоп – Кошице

Австрія

  • 14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень

Додаткові евакуаційні поїзди по Україні

Упродовж дня "Укрзалізниця" буде призначати додаткові евакуаційні рейси в залежності від пасажиропотоку. Наразі були анонсовані такі поїзди:

Покровськ:

  • 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль
    14:00 – 241/242 Покровськ – Львів
    16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
    17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці

Львів:

  • 14:00 – 241/242 Львів – Дніпро
  • 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд

Інші:

  • 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
  • 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро
  • 11:20 – 274/273 Слов’янськ – Львів
  • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
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