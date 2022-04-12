Перелік евакуаційних поїздів на 12 квітня 2022 року: по Україні та міжнародні

Для всіх охочих виїхати за кордон чи переїхати в інший регіон України "Укрзалізниця" все ще пускає евакуаційні поїзди. Читайте в матеріалі ТСН.ua про евакуаційні рейси на 12 квітня 2022 року.
В "Укрзалізниці" оприлюднили перелік евакуаційних поїздів на 12 квітня 2022 року.
Евакуаційні поїзди по станції Київ
- 02:00 – 111/112 Харків-Пас – Львів
- 03:11 – 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас
- 04:02 – 21/22 Харків-Пас – Трускавець
- 04:10 – 142/141 Львів – Лозова
- 05:19 – 138/137 Хмельницький – Лозова
- 05:38 – 138/137 Лозова – Хмельницький
- 06:40 – 60/58 Чоп – Київ-Пас
- 08:00 – 722 Київ-Пас – Харків-Пас
- 08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
- 08:54 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас
- 12:06 – 45/46 Ужгород – Лозова
- 12:17 – 885 Київ-Пас – Рівне
- 14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 14:07 – 749/75Київ-Пас – Відень
- 14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський
- 15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів
- 15:05 – 142/141 Лозова – Львів
- 15:17 – 867 Київ-Пас – Гречани
- 17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвино
- 17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
- 17:42 – 792/799Київ-Пас – Кременчук
- 18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород
- 18:45 – 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас
- 19:06 – 44/46 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава
- 19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм
- 19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів
- 20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород
- 20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець
- 20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта
- 20:21 – 60/56 Київ-Пас – Чоп
- 21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
- 21:22 – 97/98 Київ-Пас- Ковель
- 21:28 – 76/76 Київ-Пас – Кривий Ріг
- 22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці
- 22:27 – 46/46 Лозова – Ужгород
- 22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів
- 23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький
Евакуаційні поїзди по станції Вінниця
- 00:28 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
- 00:58 78/77 Рівне – Ковель
- 02:35 771/772 Київ-Пас – Хмельницький
- 03:42 57/59 Ворохта – Київ-Пас
- 03:42 60/58 Чоп – Київ-Пас
- 03:54 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 04:31 81/82 Ужгород – Київ-Пас
- 04:42 50/49 Трускавець – Київ-Пас
- 05:46 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль
- 06:03 56/55 Рахів – Київ-Пас
- 06:47 769/770 Кам’янець- Подільський – Київ-Пас
- 07:53 715/716 Пшемисль – Київ-Пас
- 09:16 138/137 Лозова – Хмельницький
- 11:25 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
- 16:41 771/772 Хмельницький – Київ-Пас
- 17:20 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський
- 18:07 55/56 Київ-Пас – Рахів
- 19:42 138/137 Хмельницький – Лозова
- 21:45 81/82 Київ-Пас – Ужгород
- 23:17 49/50 Київ-Пас – Трускавець
- 23:26 57/59 Київ-Пас – Ворохта
- 23:26 60/58 – Київ-Пас – Чоп
Евакуаційні поїзди по станції Харків
- 08:30 753 Харків-Пас – Львів
- 10:05 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас
- 11:00 741 Харків-Пас – Львів
- 11:30 229/230 Харків-Пас – Ужгород
- 12:06 46/46 Лозова – Ужгород
- 13:05 723 Харків-Пас – Київ-Пас
- 14:58 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ
- 16:13 111/112 Харків-Пас – Львів
- 19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро
- 20:15 21/22 Харків-Пас – Трускавець
- 21:26 138/137 Лозова – Хмельницький
- 21:43 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна
- 22:40 45/46 Ужгород – Лозова
Евакуаційні поїзди по станції Полтава
Полтава Південна:
- 00:02 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна
- 07:47 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас
- 10:41 17/18 Львів – Харків-Пас
- 14:15 149/150 Знам’янка – Львів
- 17:41 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ
Полтава Київська:
- 00:04 138/137 Лозова – Хмельницький
- 03:11 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас
- 05:19 138/137 Хмельницький – Лозова
- 08:54 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас
- 12:54 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас
- 19:25 111/112 Харків-Пас – Львів
Евакуаційні поїзди по станції Одеса
- 14:15 26/25 Одеса-Головна – Рахів
- 18:13 78/77 Рівне – Ковель
- 18:22 35/36Одеса-Головна – Пшемисль
- 18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород
- 20:49 136/135 Хмельницький – Чернівці
- 21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів
- 21:56 54/53 Одеса-Головна – Дніпро
- 21:56 564/563 Одеса-Головна – Кривий Ріг
- 22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 22:25 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас
- 22:32 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
- 23:28 117/118 Одеса-Головна – Ізмаїл
Евакуаційні поїзди по станції Дніпро
- 05:00 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 06:23 796/795 Дніпро – Лозова
- 09:27 5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя-1
- 10:30 901/902 Дніпро – Хелм
- 14:26 41/42 Дніпро – Трускавець
- 16:39 4/3 Запоріжжя-1 – Львів
- 17:00 236/235 Покровськ – Чернівці
- 17:00 797 Дніпро – Львів
- 17:30 232/231 Дніпро – Львів
- 18:09 86/86 Запоріжжя-1 – Тернопіль
- 18:09 88/87 Козятин – Ковель
- 20:00 234/233 Покровськ – Чоп
- 21:57 92/96 Лозова – П’ятихатки
- 23:26 38/37 Запоріжжя-1 – Кам’янське- Пасажирська
Евакуаційні поїзди по станції Запоріжжя
- 12:20 120/119 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:45 4/3 Запоріжжя-1 – Львів
- 16:05 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль
- 16:05 88/87 Козятин – Ковель
- 21:38 38/37 Запоріжжя-1 – Кам’янське- Пасажирська
Міжнародні евакуаційні поїзди
Польща
- 08:30 – 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
- 19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава
- 19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм
- 18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм
Угорщина
- 02:46 – 32519 Чоп – Захонь
- 04:48 – 32539 Чоп – Захонь
- 07:40 – 32529 Чоп Захонь
- 09:43 – 32517 Чоп – Захонь
- 12:30 – 33 Мукачеве – Будапешт
- 15:30 – 32513 Чоп – Захонь
- 16:30 – 32521 Мукачеве – Будапешт
- 19:43 – 32523 Чоп – Захонь
- 21:47 – 32511 Чоп – Захонь
Словаччина
- 11:35 – 8861 Чоп – Кошице
- 16:50 – 961 Чоп – Кошице
Австрія
- 14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень
Додаткові евакуаційні поїзди по Україні
Упродовж дня "Укрзалізниця" буде призначати додаткові евакуаційні рейси в залежності від пасажиропотоку. Наразі були анонсовані такі поїзди:
Покровськ:
- 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль
14:00 – 241/242 Покровськ – Львів
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці
Львів:
- 14:00 – 241/242 Львів – Дніпро
- 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд
Інші:
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро
- 11:20 – 274/273 Слов’янськ – Львів
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро