Перелік евакуаційних поїздів на 12 квітня 2022 року: по Україні та міжнародні

Перелік евакуаційних поїздів на 12 квітня 2022 року: по Україні та міжнародні

Для всіх охочих виїхати за кордон чи переїхати в інший регіон України "Укрзалізниця" все ще пускає евакуаційні поїзди. Читайте в матеріалі ТСН.ua про евакуаційні рейси на 12 квітня 2022 року.

В "Укрзалізниці" оприлюднили перелік евакуаційних поїздів на 12 квітня 2022 року.

Евакуаційні поїзди по станції Київ

02:00 – 111/112 Харків-Пас – Львів

03:11 – 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас

04:02 – 21/22 Харків-Пас – Трускавець

04:10 – 142/141 Львів – Лозова

05:19 – 138/137 Хмельницький – Лозова

05:38 – 138/137 Лозова – Хмельницький

06:40 – 60/58 Чоп – Київ-Пас

08:00 – 722 Київ-Пас – Харків-Пас

08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

08:54 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас

12:06 – 45/46 Ужгород – Лозова

12:17 – 885 Київ-Пас – Рівне

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:07 – 749/75Київ-Пас – Відень

14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів

15:05 – 142/141 Лозова – Львів

15:17 – 867 Київ-Пас – Гречани

17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 – 792/799Київ-Пас – Кременчук

18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород

18:45 – 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас

19:06 – 44/46 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава

19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм

19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів

20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород

20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 – 60/56 Київ-Пас – Чоп

21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 – 97/98 Київ-Пас- Ковель

21:28 – 76/76 Київ-Пас – Кривий Ріг

22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:27 – 46/46 Лозова – Ужгород

22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів

23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Евакуаційні поїзди по станції Вінниця

00:28 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

00:58 78/77 Рівне – Ковель

02:35 771/772 Київ-Пас – Хмельницький

03:42 57/59 Ворохта – Київ-Пас

03:42 60/58 Чоп – Київ-Пас

03:54 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

04:31 81/82 Ужгород – Київ-Пас

04:42 50/49 Трускавець – Київ-Пас

05:46 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль

06:03 56/55 Рахів – Київ-Пас

06:47 769/770 Кам’янець- Подільський – Київ-Пас

07:53 715/716 Пшемисль – Київ-Пас

09:16 138/137 Лозова – Хмельницький

11:25 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

16:41 771/772 Хмельницький – Київ-Пас

17:20 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

18:07 55/56 Київ-Пас – Рахів

19:42 138/137 Хмельницький – Лозова

21:45 81/82 Київ-Пас – Ужгород

23:17 49/50 Київ-Пас – Трускавець

23:26 57/59 Київ-Пас – Ворохта

23:26 60/58 – Київ-Пас – Чоп

Евакуаційні поїзди по станції Харків

08:30 753 Харків-Пас – Львів

10:05 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас

11:00 741 Харків-Пас – Львів

11:30 229/230 Харків-Пас – Ужгород

12:06 46/46 Лозова – Ужгород

13:05 723 Харків-Пас – Київ-Пас

14:58 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ

16:13 111/112 Харків-Пас – Львів

19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро

20:15 21/22 Харків-Пас – Трускавець

21:26 138/137 Лозова – Хмельницький

21:43 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна

22:40 45/46 Ужгород – Лозова

Евакуаційні поїзди по станції Полтава

Полтава Південна:

00:02 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна

07:47 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас

10:41 17/18 Львів – Харків-Пас

14:15 149/150 Знам’янка – Львів

17:41 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ

Полтава Київська:

00:04 138/137 Лозова – Хмельницький

03:11 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас

05:19 138/137 Хмельницький – Лозова

08:54 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас

12:54 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас

19:25 111/112 Харків-Пас – Львів

Евакуаційні поїзди по станції Одеса

14:15 26/25 Одеса-Головна – Рахів

18:13 78/77 Рівне – Ковель

18:22 35/36Одеса-Головна – Пшемисль

18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород

20:49 136/135 Хмельницький – Чернівці

21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів

21:56 54/53 Одеса-Головна – Дніпро

21:56 564/563 Одеса-Головна – Кривий Ріг

22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас

22:32 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

23:28 117/118 Одеса-Головна – Ізмаїл

Евакуаційні поїзди по станції Дніпро

05:00 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

06:23 796/795 Дніпро – Лозова

09:27 5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя-1

10:30 901/902 Дніпро – Хелм

14:26 41/42 Дніпро – Трускавець

16:39 4/3 Запоріжжя-1 – Львів

17:00 236/235 Покровськ – Чернівці

17:00 797 Дніпро – Львів

17:30 232/231 Дніпро – Львів

18:09 86/86 Запоріжжя-1 – Тернопіль

18:09 88/87 Козятин – Ковель

20:00 234/233 Покровськ – Чоп

21:57 92/96 Лозова – П’ятихатки

23:26 38/37 Запоріжжя-1 – Кам’янське- Пасажирська

Евакуаційні поїзди по станції Запоріжжя

12:20 120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 4/3 Запоріжжя-1 – Львів

16:05 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль

16:05 88/87 Козятин – Ковель

21:38 38/37 Запоріжжя-1 – Кам’янське- Пасажирська

Міжнародні евакуаційні поїзди

Польща

08:30 – 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава

19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм

18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

17:02 – 814/813 Львів – Хелм

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм

Угорщина

02:46 – 32519 Чоп – Захонь

04:48 – 32539 Чоп – Захонь

07:40 – 32529 Чоп Захонь

09:43 – 32517 Чоп – Захонь

12:30 – 33 Мукачеве – Будапешт

15:30 – 32513 Чоп – Захонь

16:30 – 32521 Мукачеве – Будапешт

19:43 – 32523 Чоп – Захонь

21:47 – 32511 Чоп – Захонь

Словаччина

11:35 – 8861 Чоп – Кошице

16:50 – 961 Чоп – Кошице

Австрія

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень

Додаткові евакуаційні поїзди по Україні

Упродовж дня "Укрзалізниця" буде призначати додаткові евакуаційні рейси в залежності від пасажиропотоку. Наразі були анонсовані такі поїзди:

Покровськ:

10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль

14:00 – 241/242 Покровськ – Львів

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці

Львів:

14:00 – 241/242 Львів – Дніпро

22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд

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