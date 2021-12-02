Перелік послуг, на які вакциновані українці зможуть витратити тисячу від Зеленського, розширили: що додали

Перелік послуг, на які вакциновані українці зможуть витратити тисячу від Зеленського, розширили: що додали

Щеплені громадяни почнуть отримувати тисячу від 19 грудня.

За тисячу гривень, яку отримають повністю вакциновані українці у межах програми "єПідтримка", можна буде придбати, зокрема, і книги.

Про це написала міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Вона нагадала, що гроші почнуть виплачувати 19 грудня.

"Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інституцій, проаналізували втрати від карантину в книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми "єПідтримка", - написала вона.

Нагадаємо, Рада попередньо підтримала виділення з держбюджету 3 млрд грн на програму, анонсовану Зеленським, щодо виплати тисячі гривень українцям, які отримали дві дози вакцини.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення. Ця програма діятиме рік.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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