Перелік речей, які можуть знадобитися цієї зими: запасіться вже, щоб підготуватися до холодів

Вже зараз прогнозують, що прийдешня зима буде важким періодом для українців. Але якщо запастися необхідними речами, вона мине набагато легше. Якими саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Взуття та одяг

Насамперед, почніть свою підготовку до зими з теплого одягу. Він вам знадобиться вдома та поза домом. Варто звернути увагу, що взимку найкраще гріє багатошаровий одяг, тому під зимову куртку потрібні ще й теплі светри, безрукавки.

Тепле взуття та устілки - те, про що потрібно також подумати вже зараз. Щоб вдома було тепло за будь-якої температури, варто звернути увагу на устілки з підігрівом. Вони бувають акумуляторними або хімічними. Перші можна використовувати багато разів, але вони багато в чому залежать від наявності електрики в будинку. Хімічні устілки працюють завдяки особливим реакціям, які протікають всередині. Вони автономні, але одноразові.

Тепла білизна - особливий пункт, про який не варто забувати цієї зими. Краще вже сьогодні запастися лосинами, теплими колготками і кальсонами.

А ще не забудьте про теплі домашні речі. Комфортні спортивні костюми, вовняна або хутряна безрукавка, флісові речі, зручні халати, домашні капці і шкарпетки.

Освітлення та утеплення будинку

Варто заздалегідь максимально утеплити будинок. Якщо у вас є можливість, але ви все ще не замінили вікна, краще зробити це, поки ще стоїть тепла погода. Якщо такої можливості немає, придбайте спеціальний утеплювач вікон.

Теплими ковдрами та пледами можна не лише вкриватися. Вони також допоможуть завісити вікна, щоб зменшити витрати тепла, або стелити на підлогу.

Спальний мішок - дуже хороша річ. Він не дасть замерзнути, якщо раптом щось станеться з теплоподаванням у домі.

Не забудьте запастися свічками, запальничками, сірниками, ліхтариками та всім, що потрібно, щоб вони працювали.

Замість опалення

Якщо ви мешкаєте у приватному будинку, в ідеалі потрібно мати твердопаливний котел, генератор, солярку і дрова. Якщо немає можливості придбати все, подумайте, що вам найбільше підходить, в залежності від умов життя. Не забудьте, що запастися всім краще вже зараз.

Мешканцям багатоквартирних будинків варто придбати електрообігрівач. Однак, якщо будуть перебої з електропостачанням, він може не допомогти. Тому також не забудьте про термоси, грілки, теплі ковдри, сухий спирт.

Продукти та медикаменти

Спробуйте вже зараз почати запасатися замороженими продуктами, консервами, сушеними фруктами й овочами, а також макаронами, крупами, сіллю, печивом, цукром. Пам'ятайте, що більшу частину ваших запасів повинна складати їжа, готова до вживання - сухарі, печиво в пачках, хлібці, консерви, насіння, горіхи, сухофрукти та енергетичні батончики. Чудово підійдуть супи і каші швидкого приготування.

Не забудьте подбати про їжу для домашніх улюбленців. Запасайтеся щонайменше на 2-3 тижні.

Важлива частина - медикаменти. Особливо, якщо у вас чи у ваших членів сім'ї є певні хронічні захворювання. Крім цього, до домашньої аптечки додайте протизапальне, жарознижувальне, знеболювальне, противірусне, пластирі. Не забувайте про отруєння, бажано мати активоване вугілля чи сорбент про всяк випадок.

Побутова хімія та косметика

Пральний порошок, шампунь, мило, туалетний папір та мийний засіб також повинні бути з запасом на 1-2 місяці. Йдеться не про те, що в магазинах цих товарів не буде. Просто взимку, коли сильні морози та холод, краще уникати зайвої прогулянки надворі.