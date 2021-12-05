"Переліз через сітку і побіг у поле": з'явилися подробиці зникнення 9-річного хлопчика, знайденого мертвим на Миколаївщині

"Переліз через сітку і побіг у поле": з'явилися подробиці зникнення 9-річного хлопчика, знайденого мертвим на Миколаївщині

Хлопчик бавився із сестричкою на подвір'ї.

У поліції оприлюднили подробиці зникнення 9-річного хлопчика, тіло якого 5 грудня знайшли у річці Кодима в Миколаївській області.

Про інформує пресслужба ГУ НП у Миколаївській області.

Як стало відомо, він бавився із сестричкою на подвір'ї, а потім переліз через сітку і побіг у поле. За ним побігли дорослі, але не наздогнали. Після цього, 4 грудня, і було викликано поліцію.

"Вони були із сестричкою у дворі. Він переліз через сітку і побіг у поле. Я одразу побіг за ним. Подивився, що його нема. Пробіг полем, пробіг селом. Раз, другий, третій. Зателефонував дружині. Вона сказала викликати поліцію", – сказав чоловік.

Додамо, що в Telegram-каналі "Одеса INFO" йдеться, що, мовляв, тіло дитини під час пошуків знайшли в очереті у річці Кодима одеські волонтери.

Нагадаємо, у Миколаївській області знайшли тіло 9-річного хлопчика, який пішов із території двору до смт. Криве Озеро і зник.

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