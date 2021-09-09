Перелом черепа та передпліч: у Івано-Франківській області дитина зірвалася з аварійного моста на каміння (фото)

Перелом черепа та передпліч: у Івано-Франківській області дитина зірвалася з аварійного моста на каміння (фото)

Постраждалого у важкому стані госпіталізували до лікарні.

В Івано-Франківській області хлопчик зірвався з аварійного моста через річку Бистриця Солотвинська. Дитина отримала множинні травми.

Про це пишуть в соціальних мережах.

Як стало відомо, подія трапилася в селищі Пороги 8 вересня. Там 10-річний хлопчик, який переходив річку Бистриця Солотвинська по старому мосту, зірвався і впав на каміння. Дитина отримала множинні травми, зокрема — голови.

За даними видання "Суспільне", хлопчика в лікарню доставили близько 19:00. Потерпілий перебуває у важкому стані.

"У хлопчика поєднана щелепна травма, відкритий перелом черепа, переломи передпліч. Тільки що завершили операцію. Її проводили дві бригади: нейрохірургічні і травматологічні. Тяжка дитина. Операція дуже вдало пройшла. Зараз дитина лежить у реанімаційному відділенні в післянаркозному стані. Завтра буде більш зрозумілий стан, надіємося, що хлопчик буде жити", — сказав генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Тарас Мельник.

Нагадаємо, що у Дніпрі на житловому масиві Придніпровськ з вікна багатоповерхівки випав 17-річний хлопець. Від отриманих травм він помер на місці.

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