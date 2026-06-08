Перелом у війні за 6-9 місяців?: Жорін назвав дві умови

Жорін заінтригував заявою про близький перелом у війні

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Наступні 6–9 місяців справді можуть стати поворотним моментом у війні за умови, якщо Україні вдасться втримати поточну динаміку на фронті.

Про це в інтерв’ю «24 Каналу» заявив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін, коментуючи резонансний прогноз очільника корпусу Андрія Білецького.

За словами Жоріна, оцінка Білецького щодо виснаження російської армії є абсолютно реалістичною і спирається на два ключові чинники, які фіксуються на передовій просто зараз.

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Чинник перший: Просування ворога на фронті зупинено

«Перше — це просування противника. Сьогодні в рамках 3- армійського корпусу воно повністю зупинилося. На ділянках, на яких ще пів року назад були втрати по 70 кілометрів на місяць, зараз або взагалі противник не просувається, або навіть потроху втрачає ці території на тактичному рівні», — сказав офіцер.

За словами Жоріна, їхній Третій армійський корпус зупинив противника повністю в межах загальної смуги активної лінії бойового зіткнення.

«Тобто насправді є ще ділянки, де є противник, де він може просуватись, але вони незначні», — уточнив він.

Чинник другий: Технологічна перевага та зростання втрат РФ

Жорін стверджує, що навіть при зупинці активних штурмів втрати росіян продовжують зростати завдяки технологічній перевазі з української сторони.

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Як перехопити ініціативу та зламати ситуацію

«Саме ці дві складові, тобто повна зупинка противника і постійне збільшення кількості його втрат, дають можливість прогнозувати. Якщо ми втримаємо таку динаміку, втримаємо цю ініціативу, то так, справді, десь через 6 — 9 місяців ми зможемо говорити, що це вже критичний перелом саме в нашу сторону», — каже Жорін.

На його думку, досягти цього можна, якщо:

Впровадити технологічний підхід до ведення бойових дій на всіх рівнях.

Масштабувати ефективні приклади управління військами, які вже продемонстрували свою дієвість на практиці у передових підрозділах.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький прогнозує, що, за умови збереження поточних тенденцій на фронті, через 6–7 місяців може настати переламний момент, після якого стане очевидним тактичний програш Росії.

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