Переломи кісток черепа і зламані кінцівки: що відомо про стан постраждалих у ДТП у Луцьку

Одна жінка у важкому стані.

У Луцьку в результаті наїзду легковика на пішоходів троє з них отримали травми і були доправлені до лікарні.

Також читайте Наїзд на 4 пішоходів у Луцьку: стали відомі деталі

Про це повідомляє "Конкурент".

Бригади швидкої доправили з місця ДТП двох травмованих пішоходів до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у важкому стані – до обласної клінічної лікарні.

39-річна постраждала перебуває у реанімації у непритомному стані. У неї діагностували політравму, перелом кісток черепа та гомілки.

За словами заступника директора Луцької міської клінічної лікарні Андрія Смольянінова, до міської клінічної лікарні по допомогу звернулися троє людей. Після огляду усіх відпустили додому на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області у ДТП загинув чоловік та постраждало 2 дитини.

Читайте також: