Переломи ребер та внутрішні кровотечі: 16-річного юнака арештували за жорстоке вбивство на Луганщині

Переломи ребер та внутрішні кровотечі: 16-річного юнака арештували за жорстоке вбивство на Луганщині

Підлітка взяли під варту.

У Луганській області судитимуть 16-річного підлітка за фактом умисного вбивства. Прокурори направлено до суду обвинувальний акт стосовно юнака.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2021 року у Білолуцькій територіальній громаді Старобільського району неповнолітній, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту завдав 54-річному односельцю численні удари кулаками та ногами. Потерпілий помер від отриманих тілесних ушкоджень – переломів ребер, пошкодження внутрішніх органів та кровотечі", - йдеься у повідомленні.

Підлітка взяли під вару ,йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Житомиром жінка стала свідком нападу і вбивства подруги.

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