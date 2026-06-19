Переломи ребер і черепа, крововиливи в мозок: у Харкові мати жорстоко била новонароджену доньку

22-річна горе-мати жорстоко била новонароджену доньку / © Офіс Генерального прокурора

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У Харкові правоохоронці викрили та повідомили про підозру 22-річній матері-одиначці. За даними слідства, жінка систематично та жорстоко била свою новонароджену доньку Квітославу, внаслідок чого дитина опинилася в лікарні у критичному стані.

Про це офіційно повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як встановило слідство, дівчинка народилася наприкінці січня 2024 року. Проте вже за кілька тижнів після пологів мати почала застосовувати до немовляти фізичне насильство. Знущання та побиття тривали протягом лютого та березня 2024 року.

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Внаслідок дій матері дитина зазнала страшних ушкоджень. Медики діагностували у Квітослави:

переломи ноги, ребер та кістки черепа;

тяжку черепно-мозкову травму;

крововиливи в головний мозок.

Експерти також виявили інші ушкодження головного мозку, які прямо вказують на те, що малюка травмували неодноразово.

22-річна горе-мати жорстоко била новонароджену доньку протягом декількох місяців / © Офіс Генерального прокурора

До лікарні немовля у тяжкому стані відвезла бабуся. Дівчинка перебувала на стаціонарному лікуванні майже п’ять місяців — медики буквально боролися за її життя. Після госпіталізації дитини 22-річна матір за власним бажанням відмовилася від батьківських прав. Наразі офіційну опіку над маленькою Квітославою взяла її бабуся.

Керівник Слобідської окружної прокуратури міста Харкова вручив жінці підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

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умисне завдавання тілесного ушкодження середньої тяжкості;

умисне завдавання тяжкого тілесного ушкодження;

злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, на Полтавщині батько вбив 3-річного сина. Чоловік завдав удару дитині ножем у спину, а потім спалив тіло в лісі. Сам підозрюваний пояснив, що причиною його дій стали ревнощі до сина. Адже після народження дружина більше приділяла уваги не йому, а малюкові.

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