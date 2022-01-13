"Перелякалися, а одна дівчинка навіть заплакала": у центрі Берегового чоловік мастурбував на очах у дітей

Чоловік задовольняв себе на очах у школярів та знайомої.
У Береговому Закарпатської області чоловік на очах у дітей задовольняв себе. Він довів дітей до сліз, а такою повіденкою обурив дорослих.
Про інцидент у Мережі розповіла жителька Виноградова Любов Поніч, яка стала свідком події.
За словами жінки, вона вийшла з магазина, поблизу якого був припаркований вантажний автомобіль та помітила чотирьох дітей, які проходили повз вантажівки. Побачивши щось у вантажному відсіку автівки школярі віком 7-9 років перелякалися, одна із дівчат навіть заплакала.
"Я прохожу і бачу, як еспедитор компанії, стоїть у машині дивиться на дітей і нахабно мастурбує. Я дітей відсунула, чоловік мене побачив, але не переставав цього робити. Мені самій стало зле", - говорить жінка.
За словами Любові, у той момент вона розгубилася і не знала, що робити. Діти пішли, а вона сіла у авто і поїхала у справах. Втім, жінка зауважила, що особисто знає чоловіка і раніше вже зустрічала його по роботі і помічала за ним дивну поведінку.
У коментарях під історією жінки користувачі порадили Любові наступного разу фільмувати такі ситуації на телефон та викликати поліцію. Деякі підтримали авторку посту у її рішенні надати розголосу цьому інциденту.
Нагадаємо, що у Кропивницькому пенсіонер мастурбував на очах у дітей.
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