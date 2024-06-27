Перемагайте з потужними ноутбуками ROG

ROG Strix SCAR 18 (2024) і ROG Zephyrus G16 (2024) унікальні та ідеальні як для геймінгу, так і для професійної діяльності.
Ігрові ноутбуки ASUS ROG (Republic of Gamers) відзначаються потужністю, надійністю та стилем. Вони працюють на основі сучасних компонентів, оснащуються дисплеями професійного рівня і пропонують повний комплект швидкісних інтерфейсів. Тому ASUS ROG чудово підходять для ігор, роботи з графікою і для вирішенням завдань, які потребують ресурсомістких обчислень і мобільності.
Пропонуємо вашій увазі два потужних ноутбуки: ROG Strix SCAR 18 (2024) і ROG Zephyrus G16 (2024). Кожен з них має свої унікальні особливості, що роблять їх ідеальними для різних завдань - від геймінгу до професійної діяльності.
ROG Strix SCAR 18 (2024)
Потужні й стильні ноутбуки ROG Strix SCAR 18 створено для ентузіастів кіберспорту. У їхній портативний корпус перенесено комфорт і продуктивність настільного ПК, а максимальна швидкодія й надійність досягаються за допомогою компонентів найвищого класу. Новий пристрій втілює характерний стиль бренду: різкі контури, унікальні різнобарвні штрихи, виразний дух ігрової культури.
ROG Strix SCAR 18 орієнтований на максимальну продуктивність - оснащений флагманським 24-ядерним 32-потоковим процесором Intel Core i9 14900HX, здатним упоратися з важкими проєктами з рендерингу та іграми AAA-класу. Ноутбук підтримує до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і твердотільні накопичувачі PCIe Gen4 x4 до 4 ГБ у конфігурації RAID 0.
Незалежно від того, що ви робите - граєте й одночасно транслюєте гру, працюєте в багатозадачному режимі, редагуєте відео, – цей комп’ютер запропонує більш ніж достатньо потужності для успішного виконання завдання.
Жодна ігрова машина не обходиться без потужної відеокарти, і ROG Strix SCAR 18 не виняток. У максимальній конфігурації цей ноутбук оснащений відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090 із TGP 175 Вт (з технологією Dynamic Boost). Завдяки неймовірній швидкості рендерингу графіки в найновіших іграх та інструментам штучного інтелекту, як-от DLSS Super Resolution і Frame Generation, він є ідеальним вибором як для геймерів, так і для творчих професіоналів.
Це перший ноутбук ROG з 18-дюймовим дисплеєм ROG Nebula HDR, виготовленим за технологією Mini LED з неймовірною піковою яскравістю у 1100 кд/м2. Він має роздільну здатність 2,5K (2560 x 1600), частоту оновлення 240 Гц і час відгуку менше ніж 3 мс (GTG), що забезпечує виняткову якість зображення. Цей дисплей ідеально підходить як для гри, так і для професійної роботи з графікою, володіючи зручним для роботи співвідношенням сторін 16:10 і 100% охопленням колірного простору DCI-P3.
Для максимальної продуктивності в ноутбуках ROG Strix застосовуються найсучасніші технології охолодження. У моделі ROG Strix SCAR 18 вони включають рішення Tri-Fan, що використовує допоміжний третій вентилятор, а це збільшує потік повітря у напрямку компонентів материнської плати, а також допомагає відводити надлишкове тепло від графічного процесора до радіаторів. Крім того, у ролі термоінтерфейсу між процесором і радіатором у цьому ноутбуку використовується високоякісний рідкий метал Conductonaut Extreme, який значно знижує температуру. Це не лише дозволяє пристрою працювати швидше, але й забезпечує його стабільно високу продуктивність на довгі роки.
ROG Zephyrus G16 (2024)
Не лише характеристики роблять ROG Zephyrus G16 (2024) особливим. Завдяки його ультратонкому алюмінієвому корпусу й елегантному дизайну він є ідеальним аксесуаром для тих, хто цінує стиль і мобільність. ROG Zephyrus G16 (2024) поєднує в собі яскравий дизайн і функціональність, пропонуючи різноманітні переваги як для геймерів, так і для професіоналів. Це перший ноутбук ROG, який пропонується в конфігураціях із неймовірним 16-дюймовим OLED-дисплеєм.
16-дюймовий OLED-дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц, часом відгуку 0,2 мс і підтримкою технології G-SYNC, відтворює неймовірно чітке й контрастне зображення в іграх. Проте не тільки геймери оцінять якість зображення, яку дарує цей дисплей. Завдяки 100% покриттю колірного простору DCI-P3 і точності відтворення кольорів Delta E менше ніж 1, цей дисплей також чудово підходить для професійних дизайнерів і фотографів.
У максимальній конфігурації ROG Zephyrus G16 (2024) оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra 9 185H з вбудованим нейронним процесором (NPU) для прискорення роботи алгоритмів штучного інтелекту. Завдяки апаратним засобам ШІ-прискорення такі завдання, як відеомонтаж і 3D-рендеринг, виконується більш ніж удвічі швидше, ніж раніше, споживаючи менше енергії. Цей сучасний процесор доповнює потужна відеокарта (до моделі NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків), яка забезпечує неймовірну продуктивність, а також швидкісна оперативна пам’ять LPDDR5X обсягом до 32 гігабайти і до двох SSD сукупною місткістю до 4 ТБ.
Для того, щоб такі потужні обчислювальні компоненти могли працювати на максимумі можливого, ноутбук отримав оновлену фірмову систему охолодження ROG Intelligent Cooling. Його особливість - рідкий метал у ролі термоінтерфейсу на процесорі, а також випарна камера й три вентилятори охолодження, залежно від конфігурації, які не дадуть "машині" перегрітися.
З такою апаратною платформою ROG Zephyrus G16 (2024) без проблем впорається с будь-якими сучасними іграми. Крім того, це ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний мобільний інструмент для розробки програмного забезпечення, відеомонтажу, 3D-моделювання та інших ресурсомістких завдань.
Незважаючи на свою потужність, ROG Zephyrus G16 (2024) залишається легким і тонким пристроєм. Він чудово підходить для тих, хто часто подорожує. Ноутбук має товщину 1,49 см і важить лише 1,85 кг. Завдяки акумулятору високої ємності (90 Вт·год) і підтримці заряджання через порт USB-C, він гарантує тривалий час автономної роботи й зручність підзаряджання в мобільних умовах.
Пристрій також може похвалитися абсолютно новим матричним світлодіодним підсвічуванням Slash Lighting на кришці, яке має вигляд діагональної стрічки. На неї можна виводити попередньо створені й власні анімовані ефекти, завдяки чому ноутбук буде завжди виділятися поміж інших.
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