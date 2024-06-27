Перемагайте з потужними ноутбуками ROG

ROG Strix SCAR 18 (2024) і ROG Zephyrus G16 (2024) унікальні та ідеальні як для геймінгу, так і для професійної діяльності.

Ігрові ноутбуки ASUS ROG (Republic of Gamers) відзначаються потужністю, надійністю та стилем. Вони працюють на основі сучасних компонентів, оснащуються дисплеями професійного рівня і пропонують повний комплект швидкісних інтерфейсів. Тому ASUS ROG чудово підходять для ігор, роботи з графікою і для вирішенням завдань, які потребують ресурсомістких обчислень і мобільності.

Пропонуємо вашій увазі два потужних ноутбуки: ROG Strix SCAR 18 (2024) і ROG Zephyrus G16 (2024). Кожен з них має свої унікальні особливості, що роблять їх ідеальними для різних завдань - від геймінгу до професійної діяльності.

ROG Strix SCAR 18 (2024)

Потужні й стильні ноутбуки ROG Strix SCAR 18 створено для ентузіастів кіберспорту. У їхній портативний корпус перенесено комфорт і продуктивність настільного ПК, а максимальна швидкодія й надійність досягаються за допомогою компонентів найвищого класу. Новий пристрій втілює характерний стиль бренду: різкі контури, унікальні різнобарвні штрихи, виразний дух ігрової культури.

Ноутбук ROG Strix SCAR 18.

ROG Strix SCAR 18 орієнтований на максимальну продуктивність - оснащений флагманським 24-ядерним 32-потоковим процесором Intel Core i9 14900HX, здатним упоратися з важкими проєктами з рендерингу та іграми AAA-класу. Ноутбук підтримує до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і твердотільні накопичувачі PCIe Gen4 x4 до 4 ГБ у конфігурації RAID 0.

Незалежно від того, що ви робите - граєте й одночасно транслюєте гру, працюєте в багатозадачному режимі, редагуєте відео, – цей комп’ютер запропонує більш ніж достатньо потужності для успішного виконання завдання.

Жодна ігрова машина не обходиться без потужної відеокарти, і ROG Strix SCAR 18 не виняток. У максимальній конфігурації цей ноутбук оснащений відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090 із TGP 175 Вт (з технологією Dynamic Boost). Завдяки неймовірній швидкості рендерингу графіки в найновіших іграх та інструментам штучного інтелекту, як-от DLSS Super Resolution і Frame Generation, він є ідеальним вибором як для геймерів, так і для творчих професіоналів.

Це перший ноутбук ROG з 18-дюймовим дисплеєм ROG Nebula HDR, виготовленим за технологією Mini LED з неймовірною піковою яскравістю у 1100 кд/м2. Він має роздільну здатність 2,5K (2560 x 1600), частоту оновлення 240 Гц і час відгуку менше ніж 3 мс (GTG), що забезпечує виняткову якість зображення. Цей дисплей ідеально підходить як для гри, так і для професійної роботи з графікою, володіючи зручним для роботи співвідношенням сторін 16:10 і 100% охопленням колірного простору DCI-P3.

ROG Strix SCAR 18 (2024).

Для максимальної продуктивності в ноутбуках ROG Strix застосовуються найсучасніші технології охолодження. У моделі ROG Strix SCAR 18 вони включають рішення Tri-Fan, що використовує допоміжний третій вентилятор, а це збільшує потік повітря у напрямку компонентів материнської плати, а також допомагає відводити надлишкове тепло від графічного процесора до радіаторів. Крім того, у ролі термоінтерфейсу між процесором і радіатором у цьому ноутбуку використовується високоякісний рідкий метал Conductonaut Extreme, який значно знижує температуру. Це не лише дозволяє пристрою працювати швидше, але й забезпечує його стабільно високу продуктивність на довгі роки.

ROG Zephyrus G16 (2024)

Не лише характеристики роблять ROG Zephyrus G16 (2024) особливим. Завдяки його ультратонкому алюмінієвому корпусу й елегантному дизайну він є ідеальним аксесуаром для тих, хто цінує стиль і мобільність. ROG Zephyrus G16 (2024) поєднує в собі яскравий дизайн і функціональність, пропонуючи різноманітні переваги як для геймерів, так і для професіоналів. Це перший ноутбук ROG, який пропонується в конфігураціях із неймовірним 16-дюймовим OLED-дисплеєм.

Ноутбук ROG Zephyrus G16 (2024).

16-дюймовий OLED-дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц, часом відгуку 0,2 мс і підтримкою технології G-SYNC, відтворює неймовірно чітке й контрастне зображення в іграх. Проте не тільки геймери оцінять якість зображення, яку дарує цей дисплей. Завдяки 100% покриттю колірного простору DCI-P3 і точності відтворення кольорів Delta E менше ніж 1, цей дисплей також чудово підходить для професійних дизайнерів і фотографів.

У максимальній конфігурації ROG Zephyrus G16 (2024) оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra 9 185H з вбудованим нейронним процесором (NPU) для прискорення роботи алгоритмів штучного інтелекту. Завдяки апаратним засобам ШІ-прискорення такі завдання, як відеомонтаж і 3D-рендеринг, виконується більш ніж удвічі швидше, ніж раніше, споживаючи менше енергії. Цей сучасний процесор доповнює потужна відеокарта (до моделі NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків), яка забезпечує неймовірну продуктивність, а також швидкісна оперативна пам’ять LPDDR5X обсягом до 32 гігабайти і до двох SSD сукупною місткістю до 4 ТБ.

Для того, щоб такі потужні обчислювальні компоненти могли працювати на максимумі можливого, ноутбук отримав оновлену фірмову систему охолодження ROG Intelligent Cooling. Його особливість - рідкий метал у ролі термоінтерфейсу на процесорі, а також випарна камера й три вентилятори охолодження, залежно від конфігурації, які не дадуть "машині" перегрітися.

З такою апаратною платформою ROG Zephyrus G16 (2024) без проблем впорається с будь-якими сучасними іграми. Крім того, це ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний мобільний інструмент для розробки програмного забезпечення, відеомонтажу, 3D-моделювання та інших ресурсомістких завдань.

Незважаючи на свою потужність, ROG Zephyrus G16 (2024) залишається легким і тонким пристроєм. Він чудово підходить для тих, хто часто подорожує. Ноутбук має товщину 1,49 см і важить лише 1,85 кг. Завдяки акумулятору високої ємності (90 Вт·год) і підтримці заряджання через порт USB-C, він гарантує тривалий час автономної роботи й зручність підзаряджання в мобільних умовах.

Ігрові ноутбуки ASUS ROG (Republic of Gamers).

Пристрій також може похвалитися абсолютно новим матричним світлодіодним підсвічуванням Slash Lighting на кришці, яке має вигляд діагональної стрічки. На неї можна виводити попередньо створені й власні анімовані ефекти, завдяки чому ноутбук буде завжди виділятися поміж інших.

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