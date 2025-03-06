Перемир'я на місяць: Reuters дізнався один з варіантів мирного плану Франції, Британії і України

Франція та Британія прагнуть спільно з Україною завершити "за кілька днів" мирний план, який буде представлено Сполученим Штатам Америки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Порушення американсько-українських стосунків додало нової гостроти зусиллям двох європейських ядерних держав об’єднати ідеї щодо мирного плану, який спочатку передбачав би коротке перемир’я, але згодом містив би ширші гарантії безпеки. Париж і Лондон заявили, що Вашингтон буде потрібні для майбутніх гарантій.

"Ми плануємо скласти цей план за кілька днів, а не за тижні", - сказав один високопоставлений європейський дипломат.

Інший європейський дипломат заявив, що ідея полягала в тому, щоб "розставити всі крапки над i", включаючи здоровіший діалог між Вашингтоном і Києвом, одночасно підкреслюючи послання США про те, що Росія є агресором.

Одним із варіантів плану часткове одномісячне перемир’я, яке стосуватиметься атак з повітря та моря, а також ті, що спрямовані на енергетичну інфраструктуру. Втім, він не передбачає зупинення наземних бойових дій. Деталі плану не розголошуються. Разом з тим один європейський дипломат сказав, що військове керівництво має намір завершити бодай військові аспекти протягом наступного тижня.

"Ми запропонували перемир’я. Це те, що вивчається в межах переговорів зі Сполученими Штатами. Франція та Європа намагаються відновити зв’язок між Сполученими Штатами та Україною", - наголошує р ечниця уряду Франції Софі Прімас.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "мир не може бути капітуляцією України". З його слів, Париж продовжуватиме допомагати Україні для того, щоб наша держава перебувала "в сильній позиції під час переговорів з РФ".

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