Перемишль отримає почесну відзнаку "Місто-рятівник": Зеленський підписав указ

Глава держави подав до парламенту законопроект про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі в Україні.

Президент подав до ВР проект закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ № 484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки "Місто-рятівник".

"На знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та з урахуванням принципу взаємності законопроект передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних встановленим в ухваленому 12 березня 2022 року Законі Республіки Польща "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни", - зазначено в описі документу.

У розробленому за ініціативою Глави Української держави законопроекті передбачається, зокрема, надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону. Поляки також отримають право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ № 484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки "Місто-рятівник".

Відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету.

Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєна ця почесна відзнака.

Нагадаємо, українцям у Польщі надаватимуть дешеве комунальне житло.

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