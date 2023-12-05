Перемога чи поразка: Ярош перелічив досягнення українців, які всі забули

Ярош зауважив, що хоча деякі заявлені попередньо цілі на літньо-осінню компанію не виконані, за останні шість місяців український народ має неабиякі досягнення.

Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" та колишній нардеп Дмитро Ярош на тлі останніх песимістичних публікацій у західних ЗМІ щодо України перелічив наші досягнення у війні за останні пів року.

Про це він написав у Facebook.

"Зараз не дуже популярно говорити на цю тему, бо деякі деким заявлені попередньо цілі, на літньо-осінню компанію, не виконаня. Але, за крайні пів року ми, український народ, та наші Сили оборони маємо неабиякі досягнення", – зазначив Ярош і перелічив їх:

Україна не віддала жодного обласного та районного центру;

ЗСУ "перемолотили" десятки тисяч окупантів, їхні штаби, логістику, знищили тисячі одиниць їхньої бойової техніки.

Україна, не маючи дієвого флоту, вразила десятки кораблів ЧФ РФ, звівши до мінімуму можливості російського флоту;

Сили оборони висаджують десанти в Криму;

Дрони бʼють по Москві та інших російських містах;

Україна атакує і тримає під постійною загрозою тимчасовий Кримський міст.

Україна ліквідовує колаборантів та "різних одіозних осіб-окупантів" як на тимчасово окупованих територіях, так і в самій РФ;

Удари по БАМу.

"Так – ми не змогли прорвати їхні лінію оборони. Так, ми багато в чому, геть, не досконалі, деколи аж ригати хочеться від наших помилок. На жаль, ми, український народ, не готувалися до такої Війни. Отже, всі наші недоліки – це наша спільна сума факторів, а не чиїсь прорахунки, або тотальна зрада. Це ми всі такі! Ми допустили те, що є", – наголосив Ярош.

Він закликав згадати всіх воїнів, які боронять Україну. Ярош попередив, що українців чекає "ще багато болі та сліз". Але висловив впевненість, що українській народ все переживе, ворога - поборе, а свою землю – звільнить.

"Тому, згадайте тих, хто нас веде у бій за Свободу і Незалежність. Ці люди не без гріхів, але для наших нащадків, повірте, вони стануть святими українського народу (якщо не зрадять і не підуть на манівці). А це: Генерал Валерій Залужний і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців ЗСУ; Генерал Василь Малюк і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців СБУ; Генерал Кирило Буданов і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців ГУР", – підсумував екснардеп.

Раніше Олег Сенцов розповів, чому контрнаступ пішов не так, як очікувалося.

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