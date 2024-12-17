"Перемога Кремля — поразка для США": експосол Гербст розповів, якими будуть дії Трампа після інавгурації щодо України, РФ і війни

Колишній надзвичайний і повноважний посол США в УкраїніДжон Гербст розповів про політику Дональда Трампа після інавгурації та «страусів» у його команді, а також про можливість розгортання європейських військ в Україні.

Напевно, ми побачимо сильну спробу Дональда Трампа щодо того, щоб укласти перемир’я або, можливо, навіть сприяти справжньому миру між Росією та Україною. На це його надія, і ми бачимо зараз елементи його ініціативи.

Про це розповів в інтерв'ю Radio NV колишній надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джон Гербст.

За словами Гербста, Трамп хоче "компроміс за територію" та "хоча б мовчання" щодо можливості вступу України до НАТО на 20 років.

"Крім того, щоб у майбутньому запобігти російській агресії проти України, Трамп збирається посилати Україні багато зброї. І він хоче мати район демілітаризації між українськими та російськими військами, у цей район він пропонує відправляти солдатів з Європи", — каже експосол.

Також Гербст зауважив, що є інформація, що в команді Трампа говорять про два різні результати переговорів. Одна з можливостей — Трамп влаштує міцний мир, тому отримає Нобелівську премію.

"Але [водночас вони] розуміють, якщо Росія візьме Україну під контроль, то для Трампа це буде гірше, ніж вихід з Афганістану для Байдена — для його репутації, для адміністрації... Але є й інші люди в його команді, які зовсім інакше говорять і мислять. І вони дуже гучні — ті "страуси", наївні люди", — зазначив він.

Нагадаємо, 16 грудня Дональд Трамп заявив, що кількість загиблих з обох сторін, як України, так і РФ, ймовірно, є набагато більшою, ніж повідомляють. Проте джерело інформації він не навів.

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