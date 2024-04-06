Перемога над Росією: чому в Україні та на Заході її бачать по-різному — Портников

Для переважної більшості українців перемога - це вихід на кордони 1991 року і якщо не український прапор над Кремлем, то принаймні саморуйнування РФ. На Заході перемогою називають кращі умови в політичному договорі, який буде підписано після закінчення бойових дій.

Таку думку висловив український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо.

"Ви чуєте, що наші земляки завжди говорять - ми вийдемо [на кордони 1991 року], вона [Росія] зруйнується; ми розуміємо, що не дійдемо до Москви, то треба, щоб Москва сама якось зруйнувалася - і це перемога", - зауважив він.

Натомість, вважає Портников, західні партнери України, зокрема президент США Джо Байден прагне, щоб Україна мала сильну позицію на момент підписання політичного договору та могла захистити свій суверенітет.

“Це абсолютно не те що думає середньостатистичний українець, тому що він навіть не уявляє собі рукостискання президента України з президентом Росії, а Байден, я думаю, уявляє. Він хоче, щоб було врегулювання, яке гарантує Сполученим Штатам, що Російська Федерація ні на що більше в Україні не претендує і що вона після прийняття України до НАТО в конфлікт не вступить, що вона визнає частину України, яку вдасться захистити (сподіваюсь, що це буде вся Україна в кордонах 1991 року). Але цього ніхто не знає, війна тільки починається", - зазначив політичний експерт.

При цьому він уточнив, що наразі РФ та Україна ще не виснажені війною.

"Головне почнеться, коли буде політичне, соціальне і демографічне виснаження обох країн, ми по дорозі до цього виснаження, і Україна, і Росія. Ми просто йдемо по цьому жахливому мосту до провалля, тому що війна - це завжди така ситуація. Так от у цей момент Захід має бути впевнений, що вони сядуть, підпишуть і тоді скажуть: Україну ми беремо до НАТО, нам це нічим не загрожує, ядерної війни між США та РФ, яка призведе до загибелі десятків мільйонів людей не буде", - підсумував Віталій Портников.

Нагадаємо, раніше Віталій Портников пояснив, чому диктатору Володимиру Путіну байдуже до перемовин про мир і що може змусити його закінчити війну проти України.

Читайте також: