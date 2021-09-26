Перемога Усика над Джошуа і повернення Мен Ваньчжоу до Китаю. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Українець Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO британця Ентоні Джошуа і завоював пояси, якими той володів. Читати далі –>
- Звільнена з-під трирічного домашнього арешту в Канаді фіндиректорка Huawei Мен Ваньчжоу повернулася до КНР. Звільнені Китаєм канадці Майкл Спавор і Майкл Коврига також прибули на батьківщину. Читати далі –>
- Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, застрелили чотирьох ймовірних викрадачів і вивісили їхні тіла на площах міста Герат. Читати далі –>
- В американському штаті Монтана щонайменше троє людей загинули внаслідок аварії з пасажирським потягом. Ще понад 50 пасажирів постраждали. Читати далі –>
- Корейська Народно-Демократична Республіка готова відновити відносини з Південною Кореєю, якщо Сеул відмовиться від "ворожої" політики. Читати далі –>