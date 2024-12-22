Перемога Усика та вибухи в Росії: головні новини 22 грудня 2024 року

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Усик переміг Ф'юрі в реванші та захистив чемпіонські пояси Читати далі –>

Усик дав перший коментар після перемоги над Ф'юрі в реванші: що сказав український чемпіон Читати далі –>

Вибухова ніч в Росії: Орловська область потерпає від безпілотників Читати далі –>

Усик розповів, кому присвячує перемогу над Ф'юрі в реванші Читати далі –>

Росію атакують безпілотники: вибухи пролунали на Брянщині, у Ростові та у Казані Читати далі –>

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