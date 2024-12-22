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Перемога Усика та вибухи в Росії: головні новини 22 грудня 2024 року

Перемога Усика та вибухи в Росії: головні новини 22 грудня 2024 року

Усик переміг Ф'юрі / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Усик переміг Ф'юрі в реванші та захистив чемпіонські пояси Читати далі –>
  • Усик дав перший коментар після перемоги над Ф'юрі в реванші: що сказав український чемпіон Читати далі –>
  • Вибухова ніч в Росії: Орловська область потерпає від безпілотників Читати далі –>
  • Усик розповів, кому присвячує перемогу над Ф'юрі в реванші Читати далі –>
  • Росію атакують безпілотники: вибухи пролунали на Брянщині, у Ростові та у Казані Читати далі –>

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