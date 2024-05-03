Перемоги на полі бою не буде: у ГУР приголомшили заявою щодо переговорів з Росією

Навіть витіснення російських військ на кордони 1991 року не змусить Кремль закінчити війну.

Україна не може виграти Росію на лише на полі бою, тому війна, скоріше за все, закінчиться переговорами з Москвою.

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Таку думку в інтерв'ю The Economist висловив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що навіть витіснення російських військ на кордони 1991 року не змусить Кремль закінчити війну.

Представник ГУР заявив, що наразі обидві сторони намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, але вони почнуться не раніше другої половини 2025 року.

Скібіцький заявив, що до того часу Кремль зіткнеться з серйозними "зустрічними вітрами". Наразі Росія значно наростила військове виробництво, але вже до 2026 року вийде на плато через нестачу матеріалів та інженерів.

На думку представника ГУР врешті-решт обидві сторони стануть відчувати гостру нестачу зброї, але якщо нічого не зміниться в інших аспектах, то першою зброя закінчиться в України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кулеба назвав дві головні умови для початку перегорів про мир з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що Блінкен висловився про готовність до переговорів з РФ.

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