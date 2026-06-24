Український військовий на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Україна зараз робить ставку на видовищні атаки дронів углиб території Росії. Оцінюючи шанси на перемогу Києва, експерти вважають, що успіх полягає у стабілізації фронту, ізоляції Криму та знищенні ворожої логістики, що має стати політичним важелем для примусу президента Володимира Путіна до переговорів.

Про це йдеться у статті Bild.

Після невдалого українського контрнаступу 2023 року лінія фронту змінювалася лише незначно. Проте останнім часом Україна знову демонструє нові ознаки сили: завдяки масштабним ударам дронів Київ уражає цілі далеко в тилу Росії, посилюючи тиск як на Москву, так і на окупований Крим. Через атаки зупиняється робота аеропортів, палають нафтові об’єкти, а логістичні маршрути опиняються під загрозою. На цьому тлі знову постає питання: чи здатна Україна все ж перемогти у війні проти Путіна?

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Чи може Україна виграти війну?

Військовий експерт Франц-Штефан Гаді переконаний, що успіх України залишається цілком можливим.

«Реалістичний успіх для України означає стабілізувати фронт, відрізати Крим від російського постачання за допомогою дронів і ракет та змусити Росію залишити частину півдня, тому що вона більше не зможе забезпечувати там свої війська», — сказав Гаді.

За його словами, ключовий тиск зараз створюється «передусім від українських атак безпілотними системами середньої дальності», які «вражають російську логістику, протиповітряну оборону та концентрації військ».

Україна має переносити війну на територію Росії

Подібної позиції дотримується й експерт з питань України Ніко Ланге. На його думку, головний шанс для Києва — «робити саме те, від чого західні партнери, зокрема й Німеччина, довгий час із пересторогою відмовляли: завдавати ударів углиб території Росії».

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Експерт вважає, що це може стати важливим політичним інструментом.

«Якщо війна в Росії призведе до політичної дестабілізації, Путін може стати готовим до переговорів», — зазначив Ланге.

Що вважатиметься перемогою України?

Військовий аналітик Густав Грессель також допускає можливість українського успіху, хоча наголошує: багато хто неправильно трактує саме поняття перемоги.

«Багато хто думає, що „перемога“ означає, що Україна завоює Росію», — сказав експерт.

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Насправді ж, за його словами, перемога для України — це насамперед можливість «залишитися суверенною державою без російського зовнішнього диктату». Окрім цього, йдеться про те, щоб максимально зменшити «ймовірність нового російського нападу» та «відновити територіальну цілісність».

Водночас масштабні українські атаки Грессель наразі оцінює як «у найкращому разі психологічну війну».

У Путіна все ще залишаються козирі

Попри оптимістичні оцінки, експерти звертають увагу й на ризики. Гаді наголошує, що РФ продовжує повільно просуватися на фронті. Головне питання зараз полягає в тому, «чи проведе Росія нову мобілізацію, як восени 2022 року?»

Крім того, зараз Україна справді має «перевагу в дронах». Однак, як зауважує експерт, подібна перевага у війні «зазвичай триває лише три — чотири місяці».

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На думку експерта, якщо Росія зуміє ліквідувати це відставання та водночас перекинути на фронт «свіжих солдатів», то «вікно можливостей для Києва може знову закритися».

Тому, резюмував він, «стабільний фронт плюс ізольований Крим були б для Києва великим успіхом».

До слова, історик Ярослав Грицак вважає, що Путін не готовий до мирних переговорів і продовжуватиме ескалацію, оскільки діє не раціонально, а емоційно та непередбачувано. Попри втому російського суспільства від війни, диктатор не змінить курс без потужного зовнішнього тиску, а через його ірраціональність не можна виключати навіть найрадикальніші сценарії, включно з використанням тактичної ядерної зброї.

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