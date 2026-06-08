Перемога України у війні може обернутися кошмаром для Європи: експерт попередив про загрозу

Європейські країни змушені адаптувати свої підходи до війни в Україні / © unsplash.com

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Україна поступово перехоплює стратегічну ініціативу у війні проти Росії, а ймовірність припинення вогню сьогодні виглядає вищою, ніж будь-коли раніше. Однак можливе завершення бойових дій несе для Європи не лише надії, а й серйозні ризики.

Таку думку висловив британський парламентарій та експерт з питань безпеки Майк Мартін виданню The telegraph.

«Успіх України базується на двох ключових чинниках. Перший — технологічна перевага. За останні роки українські розробники та військові змогли вивести застосування безпілотників на новий рівень. Дрони стали не просто інструментом розвідки, а повноцінним засобом знищення логістики супротивника. Другим елементом стратегії стали систематичні удари територією Росії. Використовуючи ракети та безпілотники, Україна завдає ударів по нафтопереробних заводах, залізничних вузлах, портах та інших об’єктах, які забезпечують фінансування та функціонування російської військової машини», — зазанчає він.

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За оцінкою експерта, такі атаки поступово підривають стійкість економіки РФ, де падають нафтові доходи та зростають внутрішні витрати.

Однак подальший розвиток подій може виявитися вкрай непередбачуваним. На його думку, Володимир Путін сприймає цей конфлікт як питання власного політичного виживання та розуміє, що поразка здатна поставити під загрозу його владу. Ще більшу тривогу у аналітика викликає сценарій припинення вогню.

«Закінчення війни не означає зникнення російської армії. Навпаки, сотні тисяч військових, включаючи колишніх в’язнів, можуть опинитися без чіткої мети та застосування. У Європі побоюються, що Кремль здатний використовувати цих людей для дестабілізації сусідніх держав та гібридних операцій за межами Росії», — додав він.

Нагадаємо, очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявляв, що можливий напад Росії на Європу залежить від розвитку війни проти України.

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За словами глави розвідки, якщо війна завершиться швидше, то і агресія Росії проти Європи може відбутися раніше.

Аналітики та розвідники вважають, що Путін спробує вирватися з глухого кута у війні проти України через горизонтальну ескалацію в Європі. Проте для нової авантюри диктатору доведеться піти на ризикований крок усередині Росії.

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