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Перемога Усика, атака дронів на Москву й ДТП у Києві: головні новини ночі 20 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 липня 2025 року:
Усик у реванші нокаутував Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу (відео) Читати далі –>
Історичне досягнення: Усик утретє здобув звання абсолютного чемпіона світу Читати далі –>
Усик розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа у бою за звання "абсолюта" Читати далі –>
Москву від вечора атакують невідомі дрони Читати далі –>
У Києві працівник прокуратури збив жінку на пішохідній зоні (відео) Читати далі –>