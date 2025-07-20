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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2147
Час на прочитання
1 хв

Перемога Усика, атака дронів на Москву й ДТП у Києві: головні новини ночі 20 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 липня 2025 року:

  • Усик у реванші нокаутував Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу (відео) Читати далі –>

  • Історичне досягнення: Усик утретє здобув звання абсолютного чемпіона світу Читати далі –>

  • Усик розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа у бою за звання "абсолюта" Читати далі –>

  • Москву від вечора атакують невідомі дрони Читати далі –>

  • У Києві працівник прокуратури збив жінку на пішохідній зоні (відео) Читати далі –>

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