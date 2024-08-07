Перемовин з Росією не буде: чому Україна не піде на жодні поступки — Фесенко

В України немає іншого виходу, ніж поступово виходити на мирні переговори, але в найближчій перспективі їх не буде.

Лише тоді, коли Росія відмовиться від попередніх вимог та ультиматумів, стануть можливими мирні переговори. Поки що це суто теоретична перспектива.

Таку думку висловив політолог, директор Центру політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, наразі розмов про переговори набагато більше, ніж реальних кроків до них, а головна проблема зовсім не в тому, чи готова до цього Україна.

“Я бачу іншу проблему: Росія зараз не готова до реальних переговорів. У нас є стереотип про те, що Путін нібито хоче заморожування конфлікту. Нічого подібного. Путін хоче миру на своїх умовах, хоче примусити Україну до виконання своїх ультимативних вимог, і деякі вимоги – це попередні умови. Це не про мир, а просто почати переговори і припинити бойові дії”, – зауважив Володимир Фесенко.

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Політолог нагадав, що серед попередніх вимог Путіна – віддати Херсон і Запоріжжя, відмовитися від НАТО.

“А реально те, чого він хоче — це скорочення української армії в декілька разів, і тому він нагадує про свій проєкт договору від 15 квітня 2022 року. І ці вимоги для нас неприйнятні, тому що це вимоги капітуляції фактично. Станом на зараз проблема саме в цьому”, – підкреслив він.

Водночас Володимир Фесенко зазначив, що в України немає іншого виходу, ніж поступово виходити на мирні переговори, але в найближчій перспективі їх не буде.

“Переговорів не буде доти, доки Росія не відмовиться від ультиматумів”, – наголосив він.

Ключовим чинником, який впливатиме на перспективу подальших переговорів, за словами експерта, буде стабілізація ситуації на лінії фронту, де Росію потрібно зупинити.

“Це перший визначальний чинник. Другий чинник – посилення тиску на Росію, санкційного тиску, дозвіл бити Україні західною зброєю по російській території, ціна війни має зростати для Росії, і дипломатичний тиск, тут важливі всі ці саміти миру за їх обмежених наслідків, але вони свою функцію відіграють”, – перерахував способи примушення Росії до миру політолог.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква раніше заявив, що відсутність представників Росії на другому саміті миру, проведення якого анонсував президент України Володимир Зеленський до кінця цього року, не стане перешкодою для реалізації української формули миру, а державу-агресорку буде поставлено перед фактом.

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