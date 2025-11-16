- Дата публікації
Зеленський зробив нову заяву про перемовини щодо завершення війни
Зеленський наголосив, що незмінними пріоритетами у роботі залишаються фронт і дипломатія.
Президент України Володимир Зеленський відзвітував про роботу в напрямку перемовин з метою завершення війни. Також влада працює над відновленням обмінів.
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
«І, звісно, безумовно, фронт. І, звісно, безумовно, дипломатія. Ми працюємо, щоб був іще один старт перемовин — щоб все ж таки була перспектива закінчення цієї війни», — зазначив він.
Крім цього, Україна розраховує на відновлення обмінів.
«Багато зустрічей, перемовин, дзвінків зараз заради цього», — завершив український лідер.
Як зазначав Зеленський раніше, армія Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська. Терміни вкотре були перенесені».
Нагадаємо, Зеленський заявив про новий напрямок імпорту газу з Греції.
«Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу — щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України», — зазначив президент.