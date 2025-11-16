Зеленський зробив нову заяву про перемовини щодо завершення війни

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський відзвітував про роботу в напрямку перемовин з метою завершення війни. Також влада працює над відновленням обмінів.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

«І, звісно, безумовно, фронт. І, звісно, безумовно, дипломатія. Ми працюємо, щоб був іще один старт перемовин — щоб все ж таки була перспектива закінчення цієї війни», — зазначив він.

Реклама

Крім цього, Україна розраховує на відновлення обмінів.

«Багато зустрічей, перемовин, дзвінків зараз заради цього», — завершив український лідер.

Як зазначав Зеленський раніше, армія Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська. Терміни вкотре були перенесені».

Нагадаємо, Зеленський заявив про новий напрямок імпорту газу з Греції.

Реклама

«Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу — щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України», — зазначив президент.