346
1 хв

Зеленський зробив нову заяву про перемовини щодо завершення війни

Зеленський наголосив, що незмінними пріоритетами у роботі залишаються фронт і дипломатія.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відзвітував про роботу в напрямку перемовин з метою завершення війни. Також влада працює над відновленням обмінів.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

«І, звісно, безумовно, фронт. І, звісно, безумовно, дипломатія. Ми працюємо, щоб був іще один старт перемовин — щоб все ж таки була перспектива закінчення цієї війни», — зазначив він.

Крім цього, Україна розраховує на відновлення обмінів.

«Багато зустрічей, перемовин, дзвінків зараз заради цього», — завершив український лідер.

Як зазначав Зеленський раніше, армія Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська. Терміни вкотре були перенесені».

Нагадаємо, Зеленський заявив про новий напрямок імпорту газу з Греції.

«Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу — щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України», — зазначив президент.

