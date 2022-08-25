Переможець "Ліги сміху" дійшов пішки від Чорного моря до Говерли і зібрав гроші для ЗСУ

Від Чорного моря до Говерли. Переможець "Ліги сміху" Марк Куцевалов здолав пішки шлях від Чорноморська до заходу України, щоб зібрати кошти на три машини швидкої допомоги для військових.

Про це 25 серпня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Стендап-комік, якого називають майстром імпровізацій, жодного разу не ходив у походи, але таки вирішив здолати довгий шлях задля своєї мети. Про похід Марк щодня розповідав у соцмережах і підписники активно донатили для ЗСУ.

850 км чоловік планував здолати до Дня Незалежності. Він не лише встиг, але й зібрав майже 3 млн грн, яких вистачить на три карети "швидкої". Напередодні зі своїми однодумцями комік піднявся на Говерлу, де й фінішував. Дорогою до Марка доєднувалися інші люди. Утім, повну відстань здолав лише він.

"Треба йти, треба йти. Зібрали гроші, але ж треба ще дійти. З Владом біжимо пішки до Говерли. Нам ще трішки залишилося", – сказав Марк.

Нагадаємо, щоб пришвидшити перемогу і повернення дідуся, 10-річна дівчинка продає власні смаколики і збирає гроші для ЗСУ.

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