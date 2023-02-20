"Переможемо": Залужний у День пам'яті Героїв Небесної Сотні нагадав про високу ціну свободи

Фронт військових дій, який почався в 2014 році, від 24 лютого 2022-го розтягнувся на понад 3 тисячі кілометрів.

День пам'яті Героїв Небесної Сотні - це нагадування про високу ціну свободи й про цінності, за які й нині воює Україна.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в День вшанування пам'яті героїв Небесної сотні написав у Facebook.

Залужний зауважив, що українці на зламі 2013-2014 років зробили свій демократичний вибір.

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"Сьогодні вся країна вшановує памʼять героїв Небесної сотні. Це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо", - зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний нагадав, що у 2014 році тисячі українців одразу з Майдану пішли добровольцями на фронт, і зауважив, що від 24 лютого 2022-го цей фронт розтягнувся на понад 3000 км.

"Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

До слова, в Україні щороку 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Цього дня згадують учасників Революції гідності 2013-2014 років та загиблих під час протестів, які ціною власного життя захищали ідеали демократії, відстоювали права та свободи громадян, європейське майбутнє нашої держави.

У ці лютневі дні Революція Гідності переживала свій найтрагічніший період. Саме цього дня 2014 року під час Єврореволюції на Інститутській вулиці у Києві силовики розстрілювали протестувальників. Тіла вбитих майданівців викладали просто неба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війна, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним, має закінчитися перемогою України і вкрай важливо не допустити замороження бойових дій, як це було 2014-го.

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