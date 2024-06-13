Переможний двобій: ЗСУ показали роботу українського FPV-дрона проти ворожого "Мавіка"

Українські бійці показали переможний двобій нашого дрона з ворожим "Мавіком". Ефектно відпрацювали бійці підрозділу ударних БпЛА "Чорний лебідь" 225-го штурмового батальйону.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали двобій українського FPV-дрона та ворожого "Мавіка"

Як зазначає журналіст, противник кілька разів намагався розпочати атаку на наш дрон, проте оператор застосував тактику активного захисту.

"Всіляко петляв, маневрував і холоднокровно вичікував вирішального моменту. В результаті російський дрон пішов на таран і зламав зуби про нашу "пташку", яка спокійно повернулася переможцем на свою позицію", – деталізував він.

Нагадаємо, українські пілоти за допомогою дрона відпрацювали по черговому окупанту. Внаслідок атаки противника було успішно ліквідовано.

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