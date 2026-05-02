Перемир’я чи удари по Москві: у Раді розповіли, що чекає на Путіна 9 травня

Україна може влаштувати Путіну бойовий парад 9 травня

Російське керівництво намагається використати пропозиції про перемир’я до 9 травня, щоб зібратися із силами та продемонструвати світу залишки своєї «величі». Проте цього року окупанти змушені суттєво обмежувати урочистості через реальну загрозу українських ударів по столиці РФ.

Про можливі сценарії на травневі свята та вразливість російської протиповітряної оборони розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі проєкту «Говорить Великий Львів».

Страх Кремля перед ударами

Вже кілька років поспіль Росія змушена відмовлятися від повноцінних парадів. Окупанти перестали використовувати авіацію з міркувань безпеки, а цього року з’явилася інформація і про можливу відмову від виведення важкої техніки. Костенко переконаний, що Україна не повинна погоджуватися на короткострокові перемир’я в угоду Путіну, а натомість має продемонструвати свою силу.

«Потрібно зробити так, щоб вони боялись використовувати техніку і взагалі ходити по Червоній площі», — сказав депутат.

Навіть масове стягування систем ППО до Москви не здатне гарантувати росіянам безпеку. Постійна загроза повітряних тривог від запуску українських безпілотників уже є достатнім фактором для зриву будь-яких пропагандистських заходів окупантів.

Рішення за військовим керівництвом

Остаточне рішення щодо того, чи завдавати масованих ударів по території РФ у цей день, залишається виключно за Верховним головнокомандувачем та військовим керівництвом України. Вони володіють повною картиною оперативної обстановки і мають оцінити всі можливі наслідки таких дій.

«В Україні є всі можливості допомогти Росії провести парад, максимально наближений до бойових дій», — сказав депутат.

Російська влада чудово розуміє, що Україна має чим принизити її прямо під стінами Кремля. Саме тому спроби випросити перемир’я з позиції сили виглядають жалюгідно на тлі реального страху перед українськими дронами та ракетами.

Нагадаємо, експерти заявили про початок занепаду Путіна та перевагу України у війні. Відмова від військової техніки на Красній площі стала наслідком критичних втрат на фронті та успішних глибоких ударів ЗСУ по стратегічних об’єктах у тилу РФ.

