Перемир'я на 9 травня: політолог пояснив мотиви Путіна

Перемир'я

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У Кремлі не впевнені, що Москва повністю захищена від ударів українських дронів. Ймовірно, саме через це Путін оголосив так зване “перемирʼя” на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні.

Про це в ефірі “КИЇВ24” розповів політолог Олександр Леонов.

“Раніше українські дрони прилітали до Москви, влучали навіть в Кремлі. Саме тому навіть такий, невеликий спектакль, може дуже зіпсувати ставлення до Путіна тих гостей, які приїдуть на парад. Якщо їм доведеться йти у сховище, це буде удар по репутації Путіна”, — вважає Олександр Леонов, політолог.

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Якщо Путін не піде на перемир’я з 1 травня, то ми вільні щодо дотримання перемир’я з 7 травня.

“З нами ніхто не консультувався, і таким чином Путін позбавляє Україну суб’єктності. Згадаймо усі ці односторонні припинення вогню. Перемир’я — це продукт переговорів двох сторін, щоб воно було сталим і дотримувалося. Якщо ми говоримо про “великоднє перемир’я”, то росіяни його не дотрималися”, — завершив Леонов.

Раніше політолог Фесенко припустив, що Україна повинна висунути зустрічний план перемирʼя для Росії, виконання якого буде умовою згоди на перемирʼя до 9 травня.