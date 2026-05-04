Перемир’я на 9 травня: Зеленський зробив різку заяву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Києву ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня, про яке начебто домовилися США та агресорка Росія.

Про це глава держави сказав у коментарях ЗМІ.

Ба більше, за його словами, Україну досі не інформували про жодні домовленості, про які «американці поговорили з росіянами». Глава держави акцентував на тому, що «це війна Росії проти України», а cease-fire обговорюють Америка та РФ.

«Американці поговорили з рускіми з приводу того, що там може бути на 9 травня: cease-fire або не cease-fire… З нами офіційно ніхто не зв’язувався, нічого офіційно не пропонував», — наголосив він.

Зеленський зауважує, що Москва заявляє, мовляв, хоче припинення вогню на один день, але перед цим здійснює атаки по Україні та вбиває мирне населення. За його словами, після подібних атак говорити про тимчасову паузу для параду — неприйнятно.

«Сease-fire на один день, а перед цим убивати наших людей — це, м’яко кажучи, нечесно. Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро — загиблі, поранені, дорослі, діти. Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть убивати нас», — висловився український лідер.

Путін хоче перемир’я — що відомо

29 квітня російський «фюрер» Володимир Путін зателефонував до президента США Дональда Трампа. Розмова між політиками тривала 1,5 год. У Кремлі заявили, що нібито хочуть перемир’я з Україною на період святкування Дня Перемоги — 9 травня. Начебто американський лідер підтримав цю ініціативу.

Після цього Зеленський заявив, що доручив українській команді зв’язатися з командою президента США та з’ясувати деталі російської пропозиції «про короткострокову тишу». Він наголосив: важливо з’ясувати, про що йдеться — «про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше».

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що ініціатива Москви щодо перемир’я на 9 травня — не більш, ніж піар-акція і спроба «показати якийсь елемент конструктиву» Заходу та США зокрема.

