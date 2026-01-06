Перемир’я не зупинить рух опору в окупації: що готують українські партизани

Диверсія у Маріуполі / Архівне фото

Припинення вогню не принесе миру, а ознаменує новий етап тіньової війни, яку ведуть бійці українського опору в окупації.

Такого висновку дійшло британське видання The Telegraph, поспілкувавшись із представниками українського підпілля.

«Невидимий ворог» у тилу

Журналісти описують історію агента, який тижнями стежив за російськими патрулями в окупованому Донецьку, щоб закласти саморобні бомби на залізничних коліях, якими ворог возить зброю.

«Макіївка — моє місто. Я знаю, хто де ходить, де не працюють ліхтарі, де без причини гавкають собаки, і я не виділяюся», — розповів агент журналістам.

Саме це доскональне знання місцевості робить звичайних цивільних цінним активом, до якого кремлівський диктатор Володимир Путін може бути не готовим, якщо Україна буде змушена віддати свої території за умовами мирної угоди, яку просуває президент США Дональд Трамп.

Мережа «Атеш» зростає

Партизанський рух «Атеш», що в перекладі з кримськотатарської означає «вогонь», сформований влітку 2022 року, значно розширився. За даними незалежного моніторингу, 2025 року на «Атеш» припадало понад половину зареєстрованих диверсій на окупованих територіях.

Партизани перейшли від дрібних диверсій до серйозних цілей: веж зв’язку, станцій РЕБ, військових ешелонів та нафтобаз.

Це відбувається попри те, що Росія посилила контрдиверсійні заходи, і підозрюваним загрожує до 20 років в’язниці.

Агенти серед росіян

Ключовим елементом роботи «Атеш» є вербування російських військових.

«Вони не просто контрактники, а люди всіх рангів, зокрема ветерани, які хочуть зупинити війну Путіна», — заявив речник руху.

Видання поспілкувалося з російським військовим, який став подвійним агентом. Він стверджує, що його найризикованіша місія допомогла українським військам просунутися на п’ять кілометрів вперед.

На запитання, чи продовжить він працювати на опір після підписання мирної угоди, він відповів:

«Звичайно, оскільки мир в Україні буде тимчасовим».

Мирна угода не зупинить опір

Представники підпілля наголошують, що будь-яке «перемир’я» на папері не означатиме кінця боротьби для тих, хто залишиться в окупації.

«Припинення вогню лише дасть нам час підготуватися краще, залучити тих, хто раніше вагався, і створити справжнє пекло для окупантів на кожному сходовому майданчику і на кожному блокпосту», — заявив агент, який працює на Херсонщині.

Партизани попереджають Кремль про «фатальну помилку», якщо там вважають, що окуповані землі просто належатимуть Росії після підписання договору.

«Ми станемо невидимою армією… Ми не чекаємо на мир — ми готуємося до визволення», — резюмував учасник руху опору.

Нагадаємо, європейські посадовці повідомляють, що до України можуть прибути від 15 до 30 тисяч західних миротворців. Основну частину сил нададуть Франція та Велика Британія, Туреччина забезпечуватиме безпеку Чорного моря.