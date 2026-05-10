"Перемир'я" по-кремлівськи: РФ вгатила по цивільних в одній з областей, є поранені

Армія РФ вдень 10 травня завдала ударів по Миколаївщині. Поранені люди.

Про це інформує Миколаївська ОВА.

Так, у Миколаївському районі окупанти обстріляли цивільний автомобіль FPV-дроном.

«Постраждало двоє людей — 68-річний чоловік та 63-річна жінка, їх госпіталізовано. На зараз стан постраждалих задовільний», — інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили БпЛА по Куцурубській громаді. Попередньо, ворог застосував дрон типу «Молнія». Через атаку травмовано 19-річного хлопця. Потерпілого доправили до лікарні.

Раніше ми повідомляли про результат так званого «пермеир’я» для українців вночі 10 травня. Так, Росія атакувала Україну 27 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили або подавили всі ворожі цілі. Було запущено дрони типів: Shahed, «Гербера», «Італмас» та «Пародія» з території РФ. Попередньо, без влучань.

