«Перемир’я» Путіна розсипалося у перші години: Зеленський заінтригував, як діятиме Україна

Володимир Зеленський

Протягом минулої ночі армія Росії продовжила завдавати ударів по українських позиціях. Це свідчить про те, що Москва не припинила вогонь на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський зранку 8 травня.

За словами глави держави, станом на 07:00 на фронті зафіксували вже понад 140 обстрілів позицій ЗСУ та 10 російських штурмових дій. Найбільше — на Слов’янському напрямку. Окрім того, окупанти завдали понад 850 ударів дронами різних типів — як от FPV, «Ланцет», а також застосовували БпЛА-розвідники на прифронтових територіях.

«Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться», — заявив президент.

«Припинення» вогню Путіна — деталі

У Росії ввечері 4 травня заявили, мовляв, диктатор Володимир Путін до святкування Дня побєди оголошує «перемир’я», яке має тривати від 8 до 9 травня. Москва зухвало заявила, що чекає на відповідні дії від української сторони. Інакше — пообіцяли «удар у відповідь по центру Києва».

І хоч у Кремлі не припиняють свій наратив, що прагнуть «миру», зокрема і під час параду на Красній площі 9 травня, однак цинічно проігнорували відповідну пропозицію України про перемир’я від 6 травня. Речник «фюрер» Дмитро Пєсков висловився, що «жодної реакції» Москви на режим тиші, який оголосив Київ, не було.

