Перемир’я стане великим подарунком Росії: конструктор Fire Point назвав найгірший сценарій для України

Співзасновник і головний конструктор української компанії Fire Point Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

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Сценарій перемир’я у війні з Росією не лише не гарантує Україні безпеку, а й може призвести до втрати інвестиційної привабливості та нової агресії РФ.

Про це співзасновник і головний конструктор української компанії Fire Point Денис Штілерман сказав в інтерв’ю LIGA.net.

За словами Штілермана, саме перемир’я він вважає найгіршим із можливих варіантів розвитку подій.

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«Дивіться, якщо буде перемир’я, на превеликий жаль, це найгірший сценарій для нашої держави. Ми повинні пам’ятати, як Сполучені Штати та інші країни ставляться до своїх зобов’язань. Я не кажу про Будапештський меморандум, який вони повністю проігнорували. Я кажу про міжнародні угоди, де вони гарантують територіальну цілісність та незалежність інших держав. І що ми бачимо? Нічого», — сказав він.

Конструктор також навів приклад Південного В’єтнаму, зазначивши, що після зміни міжнародної ситуації союзники не змогли забезпечити обіцяну підтримку.

На думку Штілермана, припинення бойових дій може послабити міжнародну увагу до України.

«Я й кажу, що перемир’я може бути дуже великим подарунком для Росії. Зараз ми вперше можемо знищити і виграти ту війну, яку ведемо чотири століття. Такого приниження Росії ніколи ніхто не робив. Ми показали, що ми самостійна нація, що ми занадто круті для них і занадто круті для всього світу», — заявив він.

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Міжнародна підтримка зменшиться

Водночас він переконаний, що після укладення перемир’я міжнародна підтримка України може суттєво зменшитися.

«Будь-яке перемир’я — і про нас дуже швидко забудуть. А ніякої інвестиційної привабливості не буде — тут не буде грошей. Відкриються кордони, виїдуть усі чоловіки. Після цього росіяни сюди зайдуть і захоплять країну», — висловив свою думку Штілерман.

Натомість у разі перемоги України, вважає співзасновник Fire Point, країна зможе запропонувати світу нові підходи до оборони та безпеки.

«Якщо буде перемога, у нас буде дуже велика річ, яку ми можемо запропонувати світу. Це нова концепція зброї, нова концепція війни і нова концепція безпеки. Ми будемо продавати не тільки безпеку — ми будемо продавати незалежність у своїй безпеці», — підсумував він.

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Нагадаємо, під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Анкарі лунали важливі заяви.

Так, Трамп знову торкнувся теми дедлайну щодо завершення війни України та Росії. Водночас заявив, що Україні та Росії давно треба укласти мирну угоду.

Зеленський розкрив, про що говорив з Трампом під час зустрічі. Зокрема, президенти обговорили зміцнення ППО України, дипломатичні зусилля та ідеї для наближення миру.

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